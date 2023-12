Eccellenza. I gemelli Graziani verso la Cairese? Sorpasso gialloblù sull’Imperia

La Cairese punta a superare l’Imperia in campionato ma nel frattempo potrebbe aver messo la freccia anche in sede di mercato.

I giocatori in oggetto sono i gemelli Graziani. L’attaccante Thomas e il centrocampista Gabriel. Classe 2004, lo scorso anno sono stati protagonisti della vittoria dell’Eccellenza con l’Albenga.

Quest’anno, hanno iniziato la stagione con l‘Asti ma il rapporto col club piemontese sembra destinato a giungere all’epilogo. Imperia e Cairese hanno iniziato a corteggiare i due giocatori e in un primo momento il club nerazzurro, anche perché allenato dal loro ex mister Pietro Buttu, sembrava in vantaggio.

Nelle ultime ore ha preso quota però l’opzione Cairese, con il club del presidente Boveri che ha alzato il pressing e sembra ora in pole per accaparrarsi i due baby talenti.

Salirebbero così a sette i campioni in carica tra le fila di una squadra che campione lo vuole diventare.