Il Vado femminile fa festa al “Chittolina”. La formazione rossoblù ha vinto 2 a 0 il derby savonese contro la Cairese grazie a un goal per tempo. Nella prima frazione, la rete è stata siglata da Ghidetti, mentre nella ripresa Parrinello ha chiuso la partita.

Prima sconfitta in campionato per la Cairese, formazione creata da zero in estate ma abile nel vincere le prime due partite di campionato. Il Vado sale invece a quota 7 in classifica. Appena due punti dietro alla capolista Busalla.

Il Vado è sceso in campo con Viglietti, Lecce, Grabowska, Cerruti, Lia, Lagasio, Iezzi, Danese, Ghidetti, Panizzi e Parrinello. A disposizione di mister Galliano c’erano Di Gioia, Fancellu, Ascoli, Bernardi, De Luca, Vigliola, Passarino, Frascerra e Pizzorno. La Cairese, guidata da mister Ligi, ha schierato dal primo minuto Peluffo, Papa, Brignone, Briano, Minetti, Riolfo, Formento, Errani, Valle, Bonifacino e Turboni. Pronte a subentrare Morando, Veneziano, Gabrielli e Ortolan.

La classifica dopo tre giornate: Busalla 9; Vado 7; Genvoa Calcio e Cairese 6; Calcio femminile Superba e Albenga 3; Angelo Baiardo “b” 1; Entella e Praese 0. La Genova Calcio “b” ha 3 punti ma è fuori classifica.