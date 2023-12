Eccellenza, Elia Zunino vicino alla Genova Calcio

Si muove il mercato dell’Eccellenza. E la Genova Calcio non sta a guardare. Sembra infatti vicinissimo l’approdo del bomber Elia Zunino nella squadra allenata da mister Beppe Maisano.

L’attaccante classe 2005 ha disputato i primi mesi della stagione con i colori della Cairese salvo poi interrompere anzitempo il rapporto con i gialloblù. Ora sembra prospettarsi un’altra avventura nello stesso campionato. Il classe 1995 sarebbe il rinforzo ideale per una squadra in crescita ma che, come detto anche da Maisano in estate, poteva patire qualcosa in termini realizzativi vista l’età molto media degl interpreti del reparto avanzato.

Dopo una prima parte di campionato deficitaria, la squadra genovese sembra aver ingranato la marcia giusta collezionando cinque risultati utili consecutivi: tre vittore e due pareggi, questi ultimi contro due big come Imperia e Rivasamba.