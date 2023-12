Eccellenza, Campomorone. Tona sarà un nuovo giocatore biancoblù

Campomorone. New entry per la squadra di mister Alessi e più precisamente per il centrocampo biancoblu: Marc Tona è un nuovo giocatore del Campomorone.

Centrocampista ordinato dalle ottime doti tecniche, presenta un curriculum invidiabile nel dilettantismo, giocando per diversi anni al Vado sia in Eccellenza che in Serie D, per passare solamente un anno in Prima Categoria al Savona. Ha poi militato nella Cairese sempre in Eccellenza e poi nel Pietra Ligure prima con Pisano e poi con Cocco, per poi approdare in questa finestra di mercato nella squadra del genovese.