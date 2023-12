Eccellenza, Cairese vs Taggia LIVE: gialloblù per festeggiare davanti a tutti

CAIRESE 0 – TAGGIA 0

41′ Angolo per la Cairese conquistato da Sassari. Battuta corta per Tazzer che mette al centro. La difesa taggiasca è attenta e respinge.

38′ La Cairese fatica a costruire contro un Taggia sempre molto coperto e soprattutto aggressivo. I gialloblù non hanno ancora calciato inquadrando la porta. Ora, Basso esce male e Alvarez fa sua la palla e va giù. Proteste ospiti per un possibile rigore. Arbitro d’altro avviso.

31′ Alvarez in posizione avanzata commette fallo su Boveri e rimedia il cartellino giallo.

28′ Succede davvero poco nell’ambito di una gara sporca in cui è difficile fraseggiare. Tazzer batte una punizione verso il centro dell’area. D’Ercole non esce benissima ma in due tempi la fa sua.

21′ Qualche attimo di tensione dopo un fallo subito da T. Graziani rimasto poi a terra. Il gioco poi riprende dopo il primo cambio nelle fila del Taggia: Peirano prende il posto di Cassini.

19′ Cassini sulla fascia va via a Tazzer e serve Martelli a rimorchio. Conclusione potente verso il palo più vicino. Basso si distende e mette in corner. Il portiere è poi bravo sul corner a uscire dai pali e a liberare l’area smanacciando. La Cairese fa fatica a trovare il pertugio giusto in avanti.

9′ Basso esce addirittuta fino alla trequarti e commette fallo sull’avversario in possesso. Ammonizione per il portiere della Cairese.

8′ Tazzer va quasi sul fondo e crossa in mezzo. Facello colpisce di testa ma è già troppo avanti rispetto al pallone e non riesce a inquadrare lo specchio.

5′ Martelli ci prova dalla lunga distanza ma il tiro finisce molto alto.

3′ La Cairese prova a fare la partita. Il Taggia si chiude bene. Gabriel Graziani cerca in area il fratello Thomas, che entra in contatto con un difensore e va a terra. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcioo di rigore. Ritmi iniziali decisamente bassi.

1′ Si parte, Taggia incaricato del calcio di inizio. Cairese in maglia gialloblù, pantaloncini blu e calzettoni gialli. Maglia bianca per gli ospiti con calzettoni gialli. Modulo 4-3-3 per la Cairese. Larghi nel tridente Sassari e Chiarlone. Punta centrale Thomas Graziani. Oggi Sogno parte dalla panchina.

Fra pochi minuti prenderà il via la partita. Cairese con qualche cambio in formazione rispetto al solito. Non convocato Silvestri out per febbre. Qualche acciacco anche per Gargiulo che parte quindi dalla panchina.

Primo tempo

Cairese: 1 Basso, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Facello, 6 Turone, 7 Sassari, 8 Graziani G, 9 Graziani T, 10 Chiarlone, 11 Anselmo. A disposizione: 12 Scalvini, 13 La Rosa, 14 Mariani, 15 Gargiulo, 16 Panelli, 17 Bogarin, 18 Sogno, 19 Lazzaretti. Allenatore: Riccardo Boschetto.

Taggia: 1 D’Ercole, 2 Moglan, 3 Cortese, 4 Martelli, 5 Castaldo, 6 Carletti, 7 Miceli, 8 Taddei, 9 Alvarez, 10 Travella, 11 Cassini. A disposizione: 12 Palmieri, 13 Malfatto, 14 Peirano, 15 Grandi, 16 Paglieri, 17 Orengo, 18 Coccoluto, 19 Ragucci, Baracco. Allenatore: Santino Alessi.

Arbitro: Marco Stanzani di Bologna. Assistenti: Vittorio Semini di Albenga e Davide Botto di Genova

Cairo Montenotte. Partita da non sbagliare per la Cairese. Vincere significherebbe poter affrontare la sosta al primo posto e con l’entusiasmo alle stelle, condizione ideale per lavorare all’inserimento dei nuovi. La Cairese, dopo la sconfitta contro il Campomorone, ha ottenuto due vittorie per 3 a 0 (contro Voltrese e Forza&Coraggio). Il Taggia arriva galvanizzato dalla vittoria per 1 a 0 contro la Genova Calcio.

La classifica prima dell’inizio del match: Rivasamba, Campomorone e Cairese 28, Imperia 27, Angelo Baiardo 24, Arenzano 23, Golfoparadiso 22, Athletic Club, 21, Pietra Ligure 19, Taggia 18, Genova Calcio 17, Serra Riccò (-1) 14, Voltrese 13, Busalla (-1) 8, Forza e Coraggio 7, Sammargheritese 6.