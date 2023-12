Eccellenza, Cairese. Il mercato tocca la porta: un portiere esperto in arrivo

La Cairese vuole fare la voce grossa e vincere il campionato di Eccellenza. Lo voleva ad agosto e lo ribadisce con un mercato invernale di livello assoluto. Sono già arrivati alla corte di mister Boschetto due giocatori del calibro di Mariani e Anselmo, subito in goal quest’ultimo e sembrano in predicato di vestire gialloblù anche i gemelli Thomas Graziani e Gabriel Graziani provenienti dall’Asti.

Ma la società non vuole lasciare nulla al caso. Ed ecco che si sta muovendo per occupare la casella lasciata libera dal portiere Nicolò Negro, approdato all’Albissole. Il profilo ricercato sembra essere quello di un giocatore di esperienzada affiancare a Scalvini.

Tra i nomi sondati, sembra prendere sempre più quota quella di Alessandro Basso. Classe 1986, ha militato per tante stagioni nei campionati piemontesi mentre in Liguria ha vestito i colori della Rivarolese e del Rapallo Rivarolese. Quest’anno ha iniziato la stagione in Promozione, nell’Albese ma sembra possibile un suo passaggio al club del presidente Boveri.