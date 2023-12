Eccellenza, Cairese. Il “Brin” non si accende e la squadra si spegne. Boschetto: “Peggior prestazione, mi aspettavo ambiente meno gelido”

Brutto stop per la Cairese. I gialloblù aveva agganciato la vetta domenica scorsa e oggi l’hanno subito persa uscendo sconfitti dalla partita casalinga contro il Taggia. 2 a 0, doppietta di Miceli. Oltre al risultato negativo, anche una prestazione decisamente brutta. “La peggiore della stagione” commenta l’allenatore.

Prova sottotono da parte di una squadra che non è riuscita neanche quest’anno, con l’obiettivo dichiarato della Serie D, a scaldare la piazza cairese. Un buon pubblico certo, ma non il calore che si vede in piazze vicine anche decisamente meno blasonate. Manca infatti quella spinta ambientale – non decisiva ma utile – che ad esempio aveva l’Albenga lo scorso anno. Un ambiente meno ovattato avrebbe forse stimolato la squadra oggi e potrebbe aiutare in un girone di ritorno con tutte le sfide d’alta classifica in casa. “Eravamo in testa al campionato, mi aspettavo un ambiente meno gelido. Bisogna scaldare ancora un po’ il pubblico. Non è facile in una piazza che non fa la Serie D da 33 anni“, commenta Boschetto.

“C’era qualche sentore in settimana – prosegue sulla partita – non siamo stati benissimo. Non ci interessano gli alibi. Siamo arrivati stanchi a questa partita per la grande rincorsa fatta. Ci siamo rimessi in pista. Chiudiamo l’anno con una sconfitta ma con la consapevolezza di ripartire con una squadra forte che si giocherà il campionato fino alla fine”.

“Apatici? Mah, può essere. Siamo partiti abbastanza forte e avremmo meritato di andare in vantaggio (la Cairese ha reclamato per un contatto in area di rigore su Thomas Graziani). Prima del loro goal non abbiamo rischiato niente. Dopo però non c’è stata la reazione, neanche a livello nervoso. La partita nel primo tempo è stata in equilibrio, provavamo a trovare il varco giusto contro una squadra che si difende in 10 sotto alla linea della palla e cerca il contropiede. Sarà un percorso difficile che si concluderà all’ultimo minuto dell’ultima giornata“.

Nove vittorie, un solo pareggio e ben cinque sconfitte. A conti fatti sarebbe bastato perdere due partite in meno per essere perlomeno a pari punti con l’Imperia capolista (+2). “Ci manca qualche pareggio – conclude -. Eravamo una squadra nuova a inizio anno perché ricostruita per intero. Ora sono arrivati tanti nuovi e siamo quindi ancora in fase di costruzione tattica ma soprattutto mentale. Ci vuole un po’ di tempo. Questa pausa è per noi fondamentale per ricaricare le pile. I ragazzi hanno vissuto due se non tre stagioni in cinque mesi. L’obiettivo era ritornare in corsa e siamo in corsa. Conosciamo la nostra forza e i nostri limiti. Non si vincerà questo campionato con 10 punti di distacco. Oggi abbiamo meritato di perdere“.