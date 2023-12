È già Natale alla croce bianca di Cairo: importante donazione economica da benefattore anonimo

Cairo Montenotte. È già Natale, con circa un mese di anticipo, alla croce bianca di Cairo Montenotte, che ha ricevuto nei giorni scorsi un importante contributo economico da parte di un donatore, che ha però preferito rimanere anonimo.

A raccontarlo sono stati proprio i militi e i membri del consiglio direttivo della pubblica assistenza: “La nostra associazione ha ricevuto un contributo economico da un donatore anonimo. Una donazione importante che ci rende orgogliosi e ci motiva a continuare su questa strada”.

E non avendo pertanto la possibilità di ringraziare direttamente l’anonimo benefattore, la croce bianca si è affidata ai giornali per un ringraziamento pubblico: “Chiunque tu sia, grazie! Per noi non hai un volto, ma hai un gran cuore. Il tuo gesto di solidarietà è stato molto apprezzato da tutti gli iscritti della nostra associazione. Il tuo impegno ad aiutarci è degno di onore e carico di significato, non lo dimenticheremo mai”.

“Con queste poche righe vogliamo dirti che il tuo contributo ci aiuterà a sostenere il grande impegno sociale che abbiamo nei confronti della popolazione. A nome di tutta la Croce Bianca di Cairo Montenotte ti ringraziamo di cuore”, hanno concluso dal consiglio direttivo della bianca di Cairo.