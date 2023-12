Doppio avvisamento di oggetti volanti non identificati a Savona e Varazze: “Entroterra savonese e finalese zone calde per le segnalazioni”

Savona. Doppio avvistamento di oggetti volanti non identificati nei cieli del savonese. Lo rende noto l’Associazione Italiana Risoluzione delle Anomalie in tutti i Domini (A.R.I.A.).

Un uomo residente a Genova Quarto ha testimoniato di aver osservato tre sfere luminose sospese nel cielo, presumibilmente sopra il mare di Savona intorno alle 16 di giovedì 23 novembre: “Le sfere si sono spostate verso ponente dopo un periodo considerevole, rimanendo ferme per un certo tempo prima di scomparire”.

Una foto correlata all’avvistamento è stata dichiarata “genuina e non manipolata”. L’ufologo attivista e presidente dell’associazione, Angelo Maggioni, ha confermato la validità dell’avvistamento, analizzando anche una seconda segnalazione avvenuta tra Varazze e Celle Ligure alle 22.26 dell’8 dicembre. In questo caso, il testimone ha riferito di un oggetto sferico molto luminoso che si dirigeva dal monte verso il mare in direzione Corsica. Un filmato ottenuto da un residente di Celle ha ulteriormente confermato la presenza di oggetti sferici luminosi “di colore bianco/roseo e struttura apparentemente metallica, che assorbono la luce anziché rifletterla”.

Maggioni ha sottolineato che “lo studio condotto sugli avvistamenti degli ultimi dieci anni ha rivelato dettagli sulle forme, dimensioni ed effetti cinematici ed elettromagnetici degli UAP. La combinazione di una gamma cinematica insolita e l’assenza di suono è stata riscontrata in molti rapporti regionali e internazionali. Le segnalazioni sono state selezionate manualmente in base a criteri quali affidabilità delle testimonianze, dimensioni angolari dell’oggetto, illuminazione e dettagli delle informazioni. Le forme più comuni degli UAP, rappresentate in illustrazioni in scala, includono sfere con una mediana di 20 piedi (6 metri)”.

“L’era moderna degli UAP è emersa durante la Seconda Guerra Mondiale, quando i piloti di caccia alleati osservavano sfere di luce, presto soprannominate ‘foofighters’. Il termine ‘Oggetti Volanti Non Identificati’ (UFO) è stato adottato nel 1952, mentre il termine UAP è stato introdotto nel 1999 con la creazione del National Aviation Reporting Centre on Anomalous Phenomena (NARCAP, 2023)”.

Maggioni ha tuttavia evidenziato che “la qualità dei dati UAP può essere compromessa da errori di identificazione, dati insufficienti e truffe. Circa il 99% degli avvistamenti ha spiegazioni scientifiche razionali, ma l’1% rimane un mistero”. Il ricercatore ha categorizzato gli UAP in forme, dimensioni e tipologie cinematiche ed elettromagnetiche, ma ha avvertito della necessità di “evitare confusione nella nomenclatura delle forme per una corretta analisi quantitativa”. La selezione di rapporti UAP per l’inclusione nello studio Aria ha comportato l’analisi delle caratteristiche fisiche, ambientali e contestuali, tra cui forma, dimensioni stimate e cinematica, effetti elettromagnetici (EM) ed emissioni EM, produzione del suono, effetti sull’ambiente, struttura, colore, luminosità, riflettività, data, ora, durata dell’avvistamento, nazione, stato, città, latitudine, longitudine, distanza minima tra il testimone e l’UAP, quota più bassa dell’UAP, numero di UAP e se in formazione, ingaggio da parte dell’UAP di eventuali aeromobili o testimoni.

“La forma descritta da un testimone può essere influenzata dall’angolo d’aspetto, l’angolo con cui viene visto un oggetto. La forma del disco è un ottimo esempio dell’importanza dell’angolo d’aspetto nei rapporti dei testimoni. Prendi un piattino da caffè rotondo e capovolgi sopra un altro piattino. Se visualizzato da in alto o in basso sembrerà circolare o sferico. Se visto dal bordo in poi, apparirà di più come un disco o una forma ovale. Inoltre, i testimoni possono scegliere una descrizione diversa per il stesso oggetto: disco o cerchio, triangolo o delta, oppure cilindro o sigaro. In Liguria dunque predomina l’oggetto sferico (spesso descritto come palla da calcio o da tennis) questi oggetti sono stati segnalati sempre privi di rumore o suoni particolari con velocità diverse da lenti a semi lenti a velocissimi fino a superare presumibilmente i 22 mach creando in concomitanza manovre proibitive all’essere umano”.

Maggioni precisa che “seppur su molti racconti fiabeschi generati in vari convegni in tutta Italia, questi oggetti non hanno mai mostrato vera ostilità verso il genere umano o l’osservatore diretto, altro discorso sono le abduction che in Liguria sono confermate tre in 100 anni di segnalazioni catalogate sul territorio. Mentre possono diventare una ‘minaccia’ per i piloti che spesso vengono a contatto con questi oggetti sferici e che potrebbero causare anche presunti scontri in volo. Le zone più calde della Liguria sono entroterra genovese, entroterra savonese e nel finalese, poche invece le segnalazioni ritenute interessanti nell’imperiese”. L’associazione raccomanda “in vista del periodo Natalizio e di Capodanno ad valutare bene l’oggetto osservato in quanto, proprio per il periodo festivo più importante dell’anno è facile confondere lanterne, droni o effetti pirotecnici per presunti UFO”.