Distribuzione commerciale, ristorazione e turismo si fermano prima di Natale: sciopero nazionale il 22 dicembre

Savona. Distribuzione commerciale, ristorazione e turismo si fermano prima di Natale: previsto uno sciopero nazionale per i rinnovi contrattuali il 22 dicembre.

E anche Filcams Cgil Savona “conferma la propria partecipazione attiva allo sciopero nazionale proclamato per il 22 dicembre, coinvolgendo i settori del Terziario, della Distribuzione Moderna Organizzata, della Distribuzione Cooperativa, degli Alberghi, dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale, delle Agenzie di Viaggi e delle Aziende Termali”.

“In una Provincia, quella di Savona in cui i 2/3 delle imprese appartengono al terziario, i lavoratori coinvolti sono quasi 50mila, – hanno proseguito da Filcams Cgil Savona. – Questo sciopero è il chiaro segnale di una situazione insostenibile che ha colpito coloro che, da troppo tempo, attendono il rinnovo dei contratti nazionali. La giornata di protesta organizzata da Filcams Cgil, insieme a Fisascat Cisl e Uiltucs, mira a sollecitare un avanzamento nei negoziati e a denunciare lo stallo delle trattative”.

“Mentre il settore del terziario e del turismo registra una ripresa e un aumento dei fatturati, è inaccettabile che le lavoratrici e i lavoratori siano costretti a operare in condizioni precarie a causa della mancanza di aggiornamenti contrattuali. Da mesi, la mobilitazione sindacale si è diffusa nei luoghi di lavoro, portando avanti le ragioni dello sciopero e spiegando le motivazioni che hanno portato i sindacati di categoria a respingere le proposte insufficienti delle parti datoriali”.

“Il messaggio è chiaro e diretto: non possiamo più permettere tattiche dilatorie o tentativi di eludere responsabilità da parte delle imprese e delle loro associazioni di rappresentanza. È tempo di un impegno concreto per garantire condizioni lavorative dignitose e contratti adeguati per tutti i lavoratori coinvolti”, hanno aggiunto ancora.

Filcams Cgil Savona “rimane impegnata nel sostenere i diritti dei lavoratori e continuerà a lottare per un miglioramento delle condizioni contrattuali, unitamente alle altre organizzazioni sindacali, fino a quando non sarà raggiunto un accordo soddisfacente per tutte le parti coinvolte”.