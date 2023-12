Devono ricoverarlo ma non c’è posto in reparto, 77enne rimane 3 giorni su una barella del pronto soccorso

Pietra Ligure. Tre giorni su una barella al pronto soccorso, in attesa di un posto in reparto che non si liberava. E’ l’odissea che ha dovuto vivere un uomo di 77 anni del ponente savonese, portato dalla figlia al Santa Corona per una polmonite.

L’uomo è arrivato al pronto soccorso sabato (9 dicembre) intorno alle 16.30, a causa di alcune difficoltà respiratorie, con febbre a 38° e saturazione a 87: “Dopo il triage è stato sottoposto ad un esame radiografico al torace ed è stata diagnosticata una polmonite batterica – racconta al figlia – Immediatamente, con molta solerzia da parte di medici ed infermieri, è stato somministrato ossigeno, è iniziata la cura antibiotica e mi è stato comunicato che avrebbe necessitato di ricovero in un reparto di degenza ma che non c’erano al momento posti liberi“.

Un’attesa che si preannunciava lunga, ma si è rivelata un vero e proprio calvario. Fino a ieri pomeriggio, infatti, l’uomo è rimasto nelle stesse condizioni nelle quali è giunto al pronto soccorso sabato, nello stesso luogo: “Su una barella dell’astanteria, insieme a una ventina di altre persone degenti – spiega la figlia – senza lo spazio per muoversi, senza un buon ricircolo di aria, tutti costretti ad usare uno stesso singolo bagno, parenti dei degenti compresi. Non è stato aiutato ad effettuare alcun tipo di igiene personale, non gli è stato somministrato cibo se non un po’ di minestrina e mezzo bicchiere di tè a colazione. Non gli sono stati somministrati i farmaci che assume quotidianamente fino a lunedì, quando l’ho fatto presente al personale. Mi è stato comunicato inoltre che avrei dovuto provvedere a portargli una bottiglietta d’acqua perché la direzione aveva previsto di fornire acqua solo fino al reparto di medicina d’urgenza e non al pronto soccorso“.

La donna ha così deciso di rivolgersi ad Asl e giornali per denunciare la situazione: “Mio padre ha la sottoscritta a prendersi cura di lui, ma mi sorge spontaneo chiedere cosa succede ai malati che purtroppo non hanno nessuno vicino. Quello che sta subendo mio padre e tutti gli altri nelle sue stesse condizioni è la conseguenza della chiusura del pronto soccorso ad Albenga, della chiusura di molti reparti, della riduzione dei posti letto e dei tagli scellerati alla sanità voluti dalla politica locale. In condizioni di difficoltà non versano solo i pazienti ma anche medici e infermieri, costretti a lavorare tra gente ammassata, con patologie diverse ma ammucchiati come il bestiame. Ho visto con i miei occhi, in questi giorni, pazienti arrivati con uno scompenso cardiaco essere messi gomito a gomito con altri affetti da polmonite“.

La situazione si è risolta solamente ieri pomeriggio, quando si è finalmente liberato un posto in reparto. “Non so a cosa servirà questa mia segnalazione, visto che una trasmissione di inchiesta come Report ha già fatto un servizio dettagliato sulle condizioni impietose in cui versa la sanità ligure e non è servito a nulla – conclude sconsolata la donna – ma farei un torto a mio padre, agli altri pazienti e a me stessa se tacessi. Confido nella vostra coscienza di giornalisti e cittadini”.

Asl, dal canto suo, si scusa con il paziente e spiega: “La presa in carico del paziente da parte del pronto soccorso è stata tempestiva e competente, come evidenziato dalla stessa scrivente, dopo la radiografia è immediatamente stato somministrato l’ossigeno ed è iniziata la cura antibiotica. Tuttavia in alcune circostanze si possono verificare problemi di sovraffollamento nei pronto soccorso, un fenomeno che nella nostra regione è spesso acuito dall’età media dei pazienti che fa sì che sia necessario il ricovero di pazienti fragili e con una degenza media significativa”.

A peggiorare ulteriormente le cose, precisa l’azienda sanitaria, il ponte festivo, “che ha determinato un maggior afflusso di pazienti e quindi un rallentamento del turnover dei letti disponibili per i ricoveri, malgrado l’apertura del PPI di Albenga e dell’ambulatorio dei medici di medicina generale presso l’ospedale di Pietra Ligure appositamente predisposto per il ponte. Il personale ha comunque monitorato le condizioni cliniche del paziente che si trovava sotto terapia e ha constatato la presenza attiva di un caregiver”.

“ASL2 – concludono – è comunque da sempre impegnata nel campo dell’umanizzazione delle cure e attenta all’accudimento dei pazienti, e le circostanze evidenziate nella lettera, attualmente oggetto di verifiche, non sono da considerare in nessun modo lo standard erogato. La Direzione Aziendale ha infatti piena fiducia nell’operato dei propri professionisti; intende comunque scusarsi con l’utente per gli eventuali disservizi causati“.