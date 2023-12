Destinazione lusso: la Liguria in mostra all’International Luxury Travel Market di Cannes

Liguria. Per la quarta volta la Liguria torna all’ ILTM, International Luxury Travel Market, grazie alla collaborazione con Enit, Agenzia nazionale del turismo.

L’appuntamento di Cannes è l’evento principale per il settore business-to-business per i viaggi di lusso ed è in corso al Palais des Festivals et des Congrès fino al 7 dicembre.

Dieci gli espositori liguri del settore viaggi di lusso, rappresentativi di tutto il territorio, presenti allo stand istituzionale per incontrare tour operator specializzati nel settore e mostrare loro le bellezze uniche della nostra regione.

Una straordinaria opportunità per la Liguria di farsi conoscere e riconoscere come meta per il settore dei viaggi di lusso e per far incontrare gli operatori liguri con buyers e giornalisti di settore internazionali, in un evento che permette di creare business, sviluppare nuove sinergie e discutere sulle nuove tendenze del turismo esclusivo.

“La Liguria si promuove a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature tra cui anche il turismo di lusso – spiega l’assessore al turismo della Regione Liguria, Augusto Sartori -: quello di Cannes è uno dei principali saloni di questo segmento e quindi ci proponiamo anche come meta per turisti alto spendenti. Anche il crescente numero di strutture ricettive a cinque stelle, in particolar modo nella città capoluogo di regione, è sicuramente un fattore di attrazione per questo tipo di visitatori. A Cannes si parlerà anche della nuova tendenza chiave del mercato: il turismo sportivo che sta facendo registrare ovunque numeri sempre maggiori. Un esempio lo abbiamo avuto lo scorso giugno quando Genova ha ospitato un evento di caratura internazionale come il Grand Finale dell’Ocean Race. Mi piacerebbe portare in Liguria altri eventi di questo tipo soprattutto in periodi al di fuori della classica stagione turistica primavera-estate”.

La 22esima edizione di ILTM è la più grande di sempre, con oltre 2.100 acquirenti provenienti da 83 paesi del mondo e oltre 2.000 espositori in rappresentanza di 330 marchi.

Secondo gli ultimi report che riguardano il settore luxury, sta crescendo sempre di più in questo ambito l’interesse per i viaggi esperienziali e il turismo sportivo, due aspetti strettamente legati alle attività che si possono fare sul territorio.

I co-espositori liguri all’ ILTM di Cannes (tutte strutture ricettive 4*L e 5*) sono:

1. TALASSIO COLLECTION

2. GRAND HOTEL SAVOIA

3. GRAND HOTEL TORRE FARA & MIRAMARE & SPA

4. HOTEL VIS A’ VIS – PORTOFINO COAST

5. LA MERIDIANA RELAIS & CHATEAUX

6. ROYAL HOTEL SANREMO

7. SUBLIMIS BOUTIQUE HOTEL CAMOGLI – ADULTS ONLY

8. BOUTIQUE HOTEL VILLA EDERA & LA TORRETTA

9. HOTEL CAPITOLO RIVIERA

10. GOLFO DEI POETI RELAIS & SPA