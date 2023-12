Delegazione savonese di Fdi ad Atreju 2024, le impressioni

La festa nazionale durata 4 giorni della destra italiana che si è appena conclusa a Roma, nel parco Adriano di Castel Sant’Angelo a Roma ha visto come partecipanti, impegnati per tre intensissimi giorni, anche Alassio e la provincia di Savona che hanno risposto all’appello fatto da Fratelli d’Italia con alcuni rappresentanti tra cui il neo eletto presidente del direttivo provinciale di Savona Cludio Cavallo, il vice presidente del Circolo di FdI Alassio Massimo Marino, il responsabile regionale della Liguria per i Rapporti con le FFAA Fabio Canesi, il responsabile provinciale del Dipartimento Legalità e Sicurezza Alfio Sciuto, oltre ad alcuni amici e amiche tesserati e simpatizzanti.

Atreju è apparso immediatamente nella sua miglior forma, e a dirla con il Primo Ministro, Giorgia Meloni, la più bella edizione da quando fu ideata nel 1998.

L’apparato organizzativo che ha prodotto un’installazione scenograficamente efficace, tecnologicamente sul pezzo, con diversi enormi pannelli led ad altissima risoluzione, connessioni con chiari e ben visibili codici Qr code che fornivano la possibilità di ascoltare in tempo reale, tradotte nelle principali lingue, le tematiche discusse con ospiti che soprattutto quest’anno hanno fatto molto discutere di cui alcuni soprattutto per la declinazione all’invito, genuinamente politico, ricevuto.

Una bella pista di pattinaggio su ghiaccio, gratuita, disposta anche quest’anno per evidenziare quell’atmosfera natalizia, contorno di bontà religiosa tanto cara alla tradizione conservatrice italiana. Un neanche tanto piccolo, mercatino di Natale che ha potuto degnamente ristorare e rallegrare con alcuni prodotti artigianali, allegre compagnie, visitatori e partecipanti

Tanti i temi apparecchiati sul tavolo della maggior formazione politica italiana, di rilievo nazionale ed internazionale che hanno “scomodato” personaggi come Elon Musk, il Primo ministro inglese Rishi Sunak, quello albanese Edi Rama, l’amico e alleato politico spagnolo, Santiago Abascal, un profluvio di eventi, calendarizzati in uno strepitoso caleidoscopio che ha visto le due sale a disposizione di Atreju, quella principale intitolata alla giornalista Emanuela Loi e l’altra ad Enrico Mattei, sempre affollate di interessati e di curiosi del “vip-watching”, che hanno pienamente stimolato e messo in moto i meccanismi virtuosi del confronto: libri, politica, cultura, idee, futuro, visione, avversari politici come l’ex ministro dell’interno Marco Minniti, l’ex Presidente della Camera Luciano Violante, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri ecc… a dare la misura di un’apertura ed onestà intellettuale, anche della platea, tali da congelare i nervi dei vari “pasionari” che bruciano a testa in giù pupazzi, censurano interventi, libri, ospitate ecc…

La chiusura della Presidente del Consiglio dei Ministri, la “Leonessa dei conservatori Europei”; come è stata ribattezzata, preceduta dai Vice Presidenti, Antonio Tajani e Matteo Salvini, in una decorosissima veste di amici oltre che alleati della coalizione, è stato il momento del “grido di battaglia” contro le sinistre e della consacrazione di una vocazione italiana collettiva al volere finalmente bene non ad uno Stato che amministri la banalità di un falso progressismo, non ad un Paese senza identità, ma ad un’intera Nazione Politica di italiani; anima, ossatura e muscolatura dell’Italia; una grande ed indivisibile famiglia di onesti lavoratori.

Si segnala infine la magistrale citazione di Tolkien, autore costituente della filosofia del gruppo storico di partito, insieme ad Atreju, personaggio immaginario di Michael Ende nel romanzo “La storia infinita”, di cui il giorno prima tesseva un’immaginaria linea di continuità Fabio Rampelli, con il quale Giorgia Meloni concentra, in poche e sentite parole di autentica riflessione, il vero senso che viene dato dalla “compagnia dell’anello” di Fratelli d’Italia al potere, quello dell’unità nella difficoltà contro le effimere lusinghe del potere.

