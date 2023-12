Da The Kolors e Wax ad Albano e Iva Zanicchi: a Genova il Tricapodanno Mediaset

Liguria. Mediaset raddoppia, anzi, triplica a Genova e dopo il successo (di pubblico e di piazza) della notte di San Silvestro dell’anno scorso, torna come unico organizzatore del Tricapodanno di Genova.

Il programma prevede The Kolors venerdì 29 dicembre e Mr Rain sabato 30 dicembre al Porto Antico e poi, il 31 dicembre, il concerto di capodanno in Piazza De Ferrari con un lungo elenco di protagonisti.

Ci saranno Albano, Orietta Berti, Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica, Wax, con la partecipazione speciale di tutta la scuola di “Amici” e la conduzione di Federica Panicucci.

Tutti i concerti saranno gratuiti. E la serata del 31 dicembre, oltre a poter essere ascoltata sulle frequenze radio di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno, Radio Piterpan, sarà trasmessa in diretta su Canale 5, subito dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Siamo davvero orgogliosi e felici di questo triplo evento targato Mediaset – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – con cui Genova si conferma capitale del Capodanno, ringrazio Mediaset che ha voluto essere qui in questa occasione, perché è vero che la Liguria vede un turismo in crescita durante tutti i mesi e i periodi dell’anno, ma sicuramente quest’offerta di intrattenimento di qualità sarà attrattiva nel periodo delle feste, inoltre sappiamo quale capacità di penetrazione e visibilità abbia questo evento, sono anni che a Genova non si verificava un concentramento di questo tipo”.

Toti ha affermato che il costo sostenuto complessivamente da Regione, Comune e Camera di Commercio si aggira “intorno al milione di euro, con un ritorno che è però molto maggiore”.

“Dopo il grande successo dell’anno scorso, grazie a un intenso lavoro di team ripetiamo l’esperienza – afferma il sindaco di Genova Marco Bucci – attenzione, riuscire a organizzare tre giorni di eventi con ospiti di questo calibro non è affatto scontato, ci sono state molte città che avrebbero voluto fare un capodanno di questo livello ma è stata scelta Genova”.

Un esempio delle difficoltà? Gli artisti che si esibiscono al festival di Sanremo non possono, per policy Rai esibirsi anche nelle dirette tv di Capodanno su altre emittenti, ed ecco quindi che ad esempio The Kolors e Mr.Rain sono stati inseriti grazie all’escamotage dei due giorni del 29 e del 30 dicembre.

Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha ricordato “i 3 milioni di telespettatori in media dello scorso anno, senza contare i picchi, e un 20% di share con punte sui giovani tra i 16 e i 35 anni, quest’anno abbiamo messo in piedi uno spettacolo ancora più ricco”, assicura.

Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset: “Quest’anno stiamo cercando di fondere l’anima televisiva e quella più radiofonica, l’assortimento vuole accontentare fasce di età anche più mature rispetto alla scaletta dell’anno scorso che forse era stata particolarmente attenta ai giovanissimi”. In effetti sono molti i nomi associabili a un revival degli anni dai Sessanta ai primi Duemila: non solo figure inossidabili come Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi ma anche ritorni come Mietta e Paolo Meneguzzi, che da tempo non si facevano sentire sulle scene.

“Questo spettacolo è importante perché interessa a una larga fascia di pubblico, di ogni età e genere – Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova – ma il Tricapodanno è anche una conferma dell’allineamento delle istituzioni di questa città”. Alla conferenza stampa anche il presidente di Porto Antico Mauro Ferrando.