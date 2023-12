Da Savona una raccolta fondi per aiutare i bambini di Zanzibar: già raccolti 2200 euro

Savona. Da Savona è stata lanciata sulla piattaforma GoFundMe una raccolta fondi per aiutare i bambini di Zanzibar. Sono stati già raccolti 2200 euro.

“A tutti i miei amici e contatti sono qui per dare un sostegno e un futuro ai bambini ospiti dell’Associazione Sister Island a Zanzibar, in Tanzania, della mia amica e fondatrice Francesca Micheli che opera direttamente sul territorio”, ha spiegato Michele Di Fabrizio.

“Questi fondi – spiega – verranno utilizzati per istruzione, alimentazione e tutto ciò che concerne la cura dei bambini. Vi ringrazio anticipatamente”, conclude.

Sister Island è un’Ong con sede in Italia che aiuta i bambini del villaggio di Nungwi, a nord dell’isola di Zanzibar. Dopo aver acquistato il terreno per la costruzione di una scuola, ora stanno ampliando il progetto comprando un nuovo spazio per un nuovo edificio.