Cresce la Vadese di mister Monte, che fissa due obiettivi: “Odiosi senza palla, di qualità quando in possesso”

La partita pareggiata 1 a 1 contro il Città di Savona in Coppa Liguria sembrava preannunciare un campionato diverso per la Vadese. L’inizio stagione è stato però al di sotto delle aspettative. In mezzo anche il cambio in panchina da Saltarelli, rimasto come dg del club, a Fabrizio Monte. Dopo le difficoltà iniziali, la squadra ha iniziato a carburare e proprio contro il Città di Savona, in quel momento capolista, la squadra ha colto un successo (1 a 0, Vallone) che potrebbe cambiare le prospettive.

Mister Monte, niente di meglio per affrontare la sosta natalizia con entusiasmo…

Abbiamo preparato la partita per vincerla, non ci volevamo accontentare di un punto. Sapevamo che i tre punti erano fondamentali per chiudere il girone di andata fuori dai playout. Avevamo bisogno di vincere contro una delle candidate per dimostrare che la Vadese se la può giocare contro tutte. Sono stati importanti gli arrivi di Garbini e di Diarra.

Come a Bragno, un altro subentro. Che squadra hai trovato e su cosa hai lavorato?

Nelle prime tre giornate di campionato e anche nelle mie prime partite la sfortuna si era accanita contro di noi: i giocatori più importanti erano out. Ho quindi fatto esperienza delle stesse difficoltà avute da mister Saltarelli. Poi recuperati molti degli effettivi è andata meglio. La vittoria contro la Priamar Liguria alla mia terza partita è stata determinante. C’è stata anche una crescita a livello atletico, con più giocatori ad allenamento è più facile trovare la forma. Abbiamo voglia di giocarcela contro tutti. Contro l’Albissole di fatto eravamo in 12 disponibili ma abbiamo perso solo di misura.

Dove trovare le motivazioni? Guardando a chi insegue o provando a guardare chi precede?

Io sono molto ambizioso e tendo sempre a guardare avanti. La sosta servirà ma è al contempo un peccato fermarsi proprio ora che siamo arrivati a un’ottima forma psicofisica. La prima partita del girone di ritorno sarà in casa di una delle altre aspiranti per la vittoria finale, il Masone. Una prestazione importante lì ci consentirebbe di guardare verso l’alto, che, nel breve termine, significa puntare a Letimbro, Olimpic e Speranza. Andiamo con i piedi per terra, solo così, compatti e concentrati, possiamo giocarcela con tutti.

Sulla carta, come collochi il valore della vostra rosa al completo? Tenuto anche conto dell’ultima novità, ovvero l’innesto dall’attaccante Piu.

Chiudendo il mercato come valore di rosa al completo siamo da primi sei posti, tuttavia partiamo ad handicap visti i pochi punti ottenuti nelle prime cinque partite. Radu è il portiere più forte della categoria. Abbiamo un centrocampo di qualità. Ora, l’attacco è completo con l’arrivo di Piu, che in categoria può fare la differenza. Diarra sa muoversi molto bene negli spazi. Vallone ha nella sua faretra goal pesanti. Oltre alla qualità di Raffa e Ninivaggi. Al completo, possiamo variare moduli a seconda degli avversari.

Il tuo Bragno era cresciuto tantissimo col passare dei mesi. Che tipo di Vadese hai in testa per il 2024?

La duttilità deve diventare la nostra arma in più. E dobbiamo essere più cinici sulle palle inattive. Possiamo comandare il gioco. Sappiamo essere aggressivi. In non possesso dobbiamo provare a essere la squadra più odiosa del campionato mentre in possesso quella che gioca meglio.

Abbiamo lanciato un sondaggio viste le tante “bagarre” al vertice nei vari campionati. Come vedi la lotta per la vittoria finale?

Non ho affrontato il Masone. Per me sono l’unica incognita. Al momento per organizzazione e ampiezza di rosa, la favorita è l’Albissole. Hanno tra le loro fila un giocatore come Diana che sta facendo tanti goal. Il Città di Savona ha una grande solidità difensiva, per questo averli battuti per noi è un segnale importantissimo. I biancoblù hanno l’onore ma anche l’onere di vestire una maglia pesante. Il Multedo è una bella squadra ma la vedo dietro queste due qua.

Ne manca una….

Ci stavo arrivando, perché secondo me potrebbero davvero farcela loro. Per diverse motivazioni, il Borgio Verezzi potrebbe vincere il campionato un po’ a sorpresa come il Quiliano&Valleggia lo scorso anno. Sono un gruppo di giovani davvero molto bravi, tanti li ho allenati, e sono guidati da un totem come Marco Carparelli. Hanno un campo di gioco su cui gli avversari hanno difficoltà ad esprimersi. Inoltre, non hanno la pressione di dover vincere per forza.

