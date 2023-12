Covid e obbligo mascherina, Bassetti: “Non ci pensiamo proprio, vacciniamo gli anziani”

Liguria. Mentre salgono i contagi del Covid e gli ospedali liguri sono già in tilt (soprattutto per l’influenza), si torna a parlare di mascherine per limitare la circolazione del virus. Le sirene arrivano dagli Stati Uniti dove i centri per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno nuovamente raccomandato l’uso delle protezioni individuali, seppur senza obblighi. Un primo dietrofront rispetto al completo ritorno alla normalità post pandemia che ha riacceso il dibattito anche in Italia.

“I lavori più recenti pubblicati in letteratura ci dicono che l’uso obbligatorio della mascherina come arma di prevenzione non è attualmente supportato da nessuna evidenza scientifica. Sul fatto di ripensare ad introdurre l’obbligo dei dispositivi per tutti non ha senso e non ci pensiamo proprio, può deciderlo la politica ma senza nessun riscontro della scienza”, ha detto all’Adnkronos Salute l’infettivologo genovese Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino.

“Non abbiamo bisogno di fare quello che si fa in Usa – ha aggiunto Bassetti -. Le prossime settimane, è inutile dire di non baciarsi o di usare la mascherina: la strategia unica è quella di mettere in sicurezza gli anziani e i fragili con il vaccino. Non serve agire su tutta la popolazione ma chi con il Covid e l’influenza può correre i rischi maggiori. Sono gli ultraottantenni senza vaccino a finire in ospedale e su loro dobbiamo far presto con le immunizzazioni”.

A contraddire Bassetti è però Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), di cui lo stesso professore genovese fa parte: “La mascherina e il lavaggio delle mani sono elementi di sanità pubblica e di intelligenza che non riguardano solo il Covid: sono strumenti che ci aiutano a non trasmettere le malattie infettive respiratorie. È una questione di civiltà e di convivenza all’interno della comunità. Demonizzarla, come sempre più spesso accade oggi, è davvero insensato, ma ogni volta che lo dico ricevo insulti da chi ne fa una questione ideologica – ha detto a margine di un evento a Roma -. Purtroppo la mascherina sembra essere diventata un problema nazionale. Se qualcuno la consiglia sembra che chieda alle persone di sottoporsi a chissà quale tortura. Ma il vivere in una comunità dovrebbe comportare il rispetto delle persone più fragili”.

“Ricordo che per contrastare l’abitudine a sputare per terra in passato sono state fatte delle leggi che non erano ideologiche ma di buona sanità. Piccole precauzioni non possono essere tabù. In un momento di grande circolazione di virus respiratori come accade oggi, cercare per esempio di mettere il nonno a tavola lontano dai bambini è una cosa di intelligenza, non può essere argomento di contrapposizione”.

E a proposito di nonni aggiunge: “Evitare baci e abbracci a Natale è il vero gesto d’amore verso i nonni, gli anziani e le persone più fragili. Questo significa, nella realtà, ridurre i contatti troppo ravvicinati quando ci sono persone vulnerabili: una affettuosa attenzione di buonsenso durante una fase di circolazione virale elevata, non solo Covid ma anche influenza e altre malattie a trasmissione respiratoria che possono essere molto rischiose per alcune persone”.