Cosseria, il sindaco Molinaro: “Da giorni manca copertura per alcuni operatori telefonici, ci sentiamo bistrattati”

Cosseria. “Da alcuni giorni a Cosseria manca la copertura da parte di Vodafone e anche di Poste Mobili. Capita di frequente di avere la connessione ad intermittenza. Purtroppo questo continuo disservizio non coinvolge solo gli utenti che usufruiscono di internet per giocare o pervaascoltare musica o per altri passatempi più che leciti”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro.

“Ci sono persone che devono comunicare tra loro informazioni importanti e ci sono lavoratori che espletano le loro incombenze sul computer e sono costrette a recarsi in comuni limitrofi per riavere la connessione – spiega -. Già segnalato in precedenza al Prefetto. Vodafone ha scelto di non mettere a disposizione un referente che possa dare delle risposte dirette, una scelta commerciale a mio avviso molto molto discutibile. La solita risposta automatica che gli utenti ricevono da Vodafone è che ci sono dei lavori in corso; sarebbe auspicabile poter comunicare di persona con un responsabile”.

“Sono mesi che subiamo continue interruzioni di connessione della rete internet e ci sentiamo bistrattati. Anche Cosseria ha le sue attività produttive e i loro uffici sono dotati di impianti di software e hardware costosi ed è inaccettabile che non si possano utilizzare a pieno regime per la mancanza troppo frequente di connessione, stiamo per traguardare il 2024 e non vorremmo ritornare ad inviare i messaggi con i piccioni”, conclude.