Corso per tutori volontari di minori stranieri: Il Garante dell’infanzia e adolescenza a Savona il 12 dicembre

Savona. Martedì prossimo, 12 dicembre, alle 15,30, nella Sala Rossa del Comune di Savona, in Corso Italia, il Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza Guia Tanda e il responsabile dell’ufficio, Dario Arkel, parteciperanno ad un incontro informativo e di sensibilizzazione sul ruolo del Tutore volontario di minori stranieri non accompagnati.

L’iniziativa rientra fra gli appuntamenti già organizzati nel capoluogo ligure “per avvicinare i cittadini a questa importante forma di partecipazione per qualificare sempre di più l’accoglienza di bambini e giovani in difficoltà, affiancando alla tutela prevista dalla legge una tutela ancora più vicina e partecipata, che ne consenta un inserimento il più completo possibile nella comunità ligure”.

Fino ad oggi sono stati formati in Liguria 269 Tutori volontari, di cui 78 sono attualmente impegnati nella tutela che, però, soddisfano le richiese di tutela solo per i giovani stranieri fra i 15 e 16 anni e mezzo presenti in Liguria, in quanto buona parte dei minori sono fra i 17 e 18 anni. Nell’ultimo corso, organizzato a Genova il 17 novembre 2023 si sono iscritti ben 30 candidati.