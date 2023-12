Corsa campestre Csi, successo di partecipazione per la tappa di Arnasco

Arnasco. Il campo sportivo di Arnasco, con i sentieri circostanti, ha ospitato la seconda prova del circuito regionale di corsa campestre del Csi. Si è svolta domenica 26 novembre, in una mattinata soleggiata.

La perfetta organizzazione a cura dell’Atletica Ceriale San Giorgio ha portato tutti i partecipanti, 111 in totale, a sfidarsi lungo percorsi differenti per tracciato e per distanza, a seconda delle categorie. Atletica Ceriale San Giorgio che ha ottenuto il primo posto in quattordici categorie; quattro i successi dell’Atletica Varazze, due dell’Atletica Cairo e due dell’Atletica Run Finale. Da segnalare anche la presenza di un gruppo di atleti dell’US Pignese, società della provincia di Imperia.

Di seguito i nomi di tutti i protagonisti e l’ordine di arrivo nelle rispettive categorie:

Cuccioli A maschili

1° Verri Riccardo (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Pettini Andrea (Atletica Ceriale San Giorgio)

3° Stalla Riccardo (Atletica Ceriale San Giorgio)

4° Perrone Emanuele (Atletica Ceriale San Giorgio)

5° Cauteruccio Gioele (Atletica Ceriale San Giorgio)

6° Terrera Pietro (Atletica Ceriale San Giorgio)

Cuccioli A femminili

1ª Magliano Tea (Atletica Ceriale San Giorgio)

2ª Sansalone Ludovica (Atletica Ceriale San Giorgio)

3ª Stalla Alessia (Atletica Ceriale San Giorgio)

4ª Siccardi Erika (Atletica Run Finale)

Cuccioli B maschili

1° Rolando Emanuele (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Torri Enea (Atletica Run Finale)

3° Hoyt Pellirone Mikael (Atletica Ceriale San Giorgio)

Cuccioli B femminili

1ª Giacosa Adele (Atletica Cairo)

2ª Ghia Greta (Atletica Cairo)

3ª Medda Paola (Atletica Varazze)

4ª Orsolini Alice (Atletica Run Finale)

5ª Susca Aurora (Atletica Varazze)

Esordienti maschili

1° Donati Matteo (Atletica Varazze)

2° Robello Nicolò (Atletica Varazze)

3° Magliano Raffaele (Atletica Ceriale San Giorgio)

4° De Rosa Gioele (Atletica Run Finale)

5° Calcagno Leonardo (Atletica Run Finale)

6° Vigo Andrea (Atletica Ceriale San Giorgio)

7° Cabrini Samuele (Atletica Run Finale)

8° Ghigliazza Thomas (Atletica Ceriale San Giorgio)

9° Schiesaro Davide (Atletica Run Finale)

Esordienti femminili

1ª Refrigerato Gaia (Atletica Cairo)

2ª Del Gobbo Margherita (Atletica Varazze)

3ª Ravina Bianca (Atletica Run Finale)

4ª De Vincenzi Lisa (Atletica Ceriale San Giorgio)

5ª Benazzo Stella (Atletica Ceriale San Giorgio)

6ª Mattone Alessia (Atletica Run Finale)

7ª Massone Gioia (Atletica Run Finale)

Ragazzi

1° Codino Samuele (Atletica Varazze)

2° Pulino Federico (Atletica Run Finale)

3° Canepa Stefano (Atletica Varazze)

4° Del Gobbo Matteo (Atletica Varazze)

5° Lai Zeno (US Pignese)

6° Fiorito Giacomo (Atletica Varazze)

7° Valvassore Loris (Atletica Varazze)

8° De Rossi Daniele (Atletica Varazze)

9° Delfino Pietro (Atletica Varazze)

10° Luciano Edoardo (Atletica Varazze)

11° Delfino Riccardo (Atletica Varazze)

12° Viaggio Stefano (Atletica Ceriale San Giorgio)

13° Calcagno Mattia Giovanni (Atletica Run Finale)

14° Barbieri Giorgio (Atletica Ceriale San Giorgio)

15° Polovio Andrea (Atletica Varazze)

Ragazze

1ª La Torre Irene (Atletica Varazze)

2ª Magliano Alice (Atletica Ceriale San Giorgio)

3ª Isolica Valentina (Atletica Ceriale San Giorgio)

4ª Fredianelli Lara (Atletica Varazze)

5ª Germano Chiara (Atletica Cairo)

6ª Isolica Chiara (Atletica Ceriale San Giorgio)

7ª Qandil Raja (Atletica Run Finale)

8ª Cabrini Sofia (Atletica Run Finale)

9ª Lai Viola (US Pignese)

10ª Fiorucci Anna (Atletica Run Finale)

11ª Garofalo Lucia (Atletica Ceriale San Giorgio)

12ª Gatto Camilla (Atletica Cairo)

Cadetti

1° Facollo Matteo (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Traina Francesco (Atletica Ceriale San Giorgio)

3° Corradin Axel (US Pignese)

4° Nari Filippo (Atletica Ceriale San Giorgio)

5° Biale Andrea (Atletica Varazze)

6° Monaco Andrea (US Pignese)

7° Vigo Alessandro (Atletica Varazze)

8° Scarpa Alessio (Atletica Cairo)

9° Licini Ismael (Atletica Ceriale San Giorgio)

10° Pevredelli Giorgio (Atletica Ceriale San Giorgio)

11° Passaniti Giulio (Atletica Ceriale San Giorgio)

12° Ponassi Leonardo (Atletica Ceriale San Giorgio)

Cadette

1ª Bongiovanni Giorgia (Atletica Varazze)

2ª Fiorito Letizia (Atletica Varazze)

3ª Gavotti Lavinia (Atletica Varazze)

4ª Negrini Chiara (US Pignese)

5ª Boeri Elisa (US Pignese)

6ª Sanchez Viola (US Pignese)

7ª Gaggero Zoe (US Pignese)

8ª Rago Beatrice (Atletica Ceriale San Giorgio)

Allievi

1° Barbieri Giulio (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Radici Luca (Atletica Ceriale San Giorgio)

3° Gallizia Nicolò (Atletica Ceriale San Giorgio)

4° Corsini Luca (Atletica Ceriale San Giorgio)

Allieve

1ª Sclavo Ginevra (Atletica Ceriale San Giorgio)

2ª Boeri Eleonora (Atletica Ceriale San Giorgio)

Junior femminili

1ª Lecca Lena (Atletica Ceriale San Giorgio)

Senior maschili

1° Boeri Davide (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori A maschili

1° Ferrando Mirko (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Chirico Giulio (Atletica Run Finale)

3° Beltrame Carlo (Atletica Cairo)

4° Magliano Gabriele (Atletica Ceriale San Giorgio)

5° Galfrè Christian (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori A femminili

1ª Bianco Anna (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori B maschili

1° Barbieri Tiziano (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Isolica Andrea (Atletica Ceriale San Giorgio)

3° Cabrini Simone (Atletica Run Finale)

4° Garis Simone (Atletica Ceriale San Giorgio)

5° Siccardi Claudio (Atletica Run Finale)

6° Baldini Massimo (Atletica Ceriale San Giorgio)

7° Boeri Domenico (Atletica Ceriale San Giorgio)

Amatori B femminili

1ª Barbieri Sabrina (Atletica Ceriale San Giorgio)

2ª Cassiano Cinzia (Atletica Ceriale San Giorgio)

3ª Ortale Paola (Atletica Ceriale San Giorgio)

Veterani A

1° Giordano Ermanno (Atletica Run Finale)

2° Benazzo Giuliano (Atletica Ceriale San Giorgio)

Veterane A

1ª Bruzzone Stefania (Atletica Run Finale)

Veterani B

1° Zuffo Giovanni (Atletica Ceriale San Giorgio)

2° Launo Marco (Atletica Ceriale San Giorgio)

Veterane B

1ª Lino Lina (Atletica Ceriale San Giorgio)