Coppa Italia Eccellenza: sabato a Celle Ligure la finale tra Imperia Calcio e Rivasamba

Celle Ligure. Sabato 23 dicembre, alle 15, il campo sportivo “Olmo Ferro” di Celle Ligure ospiterà la finale di Coppa Italia Eccellenza tra Imperia Calcio e Rivasamba.

L’Imperia si è qualificata dopo il doppio successo maturato contro il Campomorone-Sant’Olcese: 1-0 in trasferta e 4-1 in casa. Rivasamba avanti dopo il 4-0 all’Athletic Club Albaro in casa (0-0 nel match di ritorno).

Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15′ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

La società vincente acquisirà il diritto a partecipare alla fase nazionale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti.