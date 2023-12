Controlli di Natale della polizia: spaccio, rapine e riduzione in schiavitù, cinque arresti nel savonese

Savona. Nell’ottica della costante attenzione alla prevenzione dei reati, voluta dal Questore di Savona e potenziata ulteriormente durante la settimana che ha preceduto il Natale, tra il capoluogo e l’estremo ponente della provincia, la Polizia di Stato ha realizzato dei servizi di controllo del territorio, che hanno visto impiegati i poliziotti delle Volanti, del Commissariato di Alassio e del Reparto Prevenzione Crimine.

Come di consueto, questi servizi si affiancano alla quotidiana attività di controllo del territorio. A Savona si sono focalizzati in varie zone sensibili della città, tra cui, Piazza del Popolo, Piazza delle Nazioni, Piazza Sisto IV, i giardini di Via delle Trincee, la Darsena e Piazza Eroe dei Due Mondi.

Per quanto riguarda la riviera, l’attività ha interessato sia i centri storici che le grandi via di collegamento dei comuni di Alassio, Albenga, Andora e Laigueglia.

Cinque le persone arrestate dalla Squadra Mobile nella settimana: tre per spaccio di sostanze stupefacenti con oltre 21 kg di droga sequestrata. Altre due persone arrestate destinatarie di provvedimenti restrittivi, un quarantenne che dovrà scontare 2 anni e 4 mesi per due rapine commesse a Varazze nel 2021, secondo un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Genova: in carcere anche un ventiduenne che dovrà scontare 6 mesi per concorso nel reato di riduzione in schiavitù avvenuto nella provincia di Napoli nel 2007 stando ad un provvedimento emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello campana.

Sono state inoltre denunciate all’Autorità Giudiziaria cinque persone.

Complessivamente, l’attività della Polizia di Stato in provincia, da lunedì 18 a martedì 26 dicembre, ha portato a oltre 2.600 persone identificate e 940 controlli a veicoli.

Il Questore di Savona ha emesso un divieto di accesso, Dacur, a carico di un cinquantaseienne, più volte sanzionato per violazioni del Regolamento della Convivenza Civile e della Carta Etica del Comune di Savona e colpito da ordine di allontanamento emesso dalla Polizia Locale: l’uomo per sei mesi non potrà accedere alla zona di Corso Italia.