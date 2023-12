Conto alla rovescia per la Spotorno Run ed è caccia al pettorale

Spotorno. Pur essendo solo alla sua seconda edizione, la Spotorno Run si sta già guadagnando grande attenzione da parte del panorama podistico ligure e non solo. Forse perché l’appuntamento podistico del 10 dicembre, inserito nel calendario nazionale della Fidal, è la terza e ultima tappa del Campionato Provinciale sui 10 km o forse perché la bellezza del percorso è tale da aver generato uno speciale passaparola, che sta portando tanti appassionati a iscriversi a una delle ultime grandi occasioni podistiche del 2023.

Il tracciato è disegnato su un circuito di 5 km che per la sua gran parte si sviluppa sul lungomare. Il vento non è un fattore decisivo considerando che si correrà con lo sguardo rivolto al mare in entrambe le direzioni. I concorrenti dovranno affrontarlo due volte, addentrandosi sempre nel centro della città, con partenza e arrivo posizionati in Piazzale Ferrer ai bordi dell’Hotel Tirreno.

La partenza è fissata per le ore 10:00, con premiazioni a partire dalle 11:30 che interesseranno i primi 5 assoluti e i primi 3 di ogni categoria. Le iscrizioni si stanno susseguendo a ritmo rapido ma c’è ancora tempo per aderire, al costo di 13 euro entro il 7 dicembre. Ci si potrà iscrivere attraverso il portale RunRace oppure anche presso il punto vendita Sporting Savona in Piazza Guido Rossa 26r (palazzo Crescent) a Savona. Chi vorrà provvedere direttamente nel weekend di gara potrà farlo recandosi alla Casa del Turismo in Via Aurelia 42 Giardini Spotorno, al sabato di vigilia dalle 16:00 alle 18:00 versando però 18 euro. Al mattino di gara si potrà aderire solo alla 10 km non competitiva o alla Family Run di 5 km. Ricordiamo che i campioni uscenti sono Marouan Razine in 31’39” e da Celestina Malugani in 39’03”.