Consiglio regionale, Alessio Piana: “Approvato rifinanziamento di 100 mila euro al Ferrobonus per il 2024”

Liguria. Il consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in manovra di bilancio, la modifica alla legge regionale 30/2017 finalizzata al rifinanziamento di 100 mila euro per l’anno 2024 del Ferrobonus regionale, lo strumento che riconosce contributi economici alle spese correnti delle imprese che si avvalgono di servizi ferroviari per il trasporto delle merci in sostituzione del trasporto su gomma e a favore dei centri intermodali.

La misura di cofinanziamento nazionale, istituita dalla legge di Stabilità 2016, è commisurata in termini di euro per treni/chilometro e consente alle regioni di integrare la dotazione finanziaria nazionale con un proprio “Ferrobonus regionale”, ossia un fondo per il sostegno delle azioni per il trasporto ferroviario delle merci.

“L’investimento ferroviario nei prossimi anni sarà importante per il futuro della portualità e dell’economia ligure. Con il rifinanziamento del Ferrobonus regionale di ulteriori 100 mila euro, Regione Liguria, dopo l’esperienza positiva del triennio 2018-2020, ribadisce il proprio apporto a questa importante misura che intende premiare le imprese che puntano sull’intermodalità, inducendo sempre più operatori a trasferire su ferro almeno una parte dei prodotti trasportati – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega ai Porti e alla Logistica Alessio Piana – Un intervento che, oltre a rispondere all’esigenza espressa dagli operatori anche nell’ambito della Cabina di Regia per la Logistica del Nord Ovest, concorre alla riduzione degli impatti che i molti cantieri infrastrutturali nei nodi portuali generano sulla programmazione del traffico ferroviario”.