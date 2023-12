Consegnati i “Baronetti” e le “Menzioni Speciali” alla Festa degli Auguri al Barone Rampante

Borgio Verezzi. Ieri sera presso la sede sociale della Compagnia del Barone Rampante durante la Festa degli Auguri si è tenuta la consueta cerimonia della consegna dei “Baronetti” e delle “Menzioni Speciali” assegnati ai ragazzi che si sono distinti meritevolmente negli spettacoli e nei corsi tenuti dall’associazione nel 2023.

Quest’anno i riconoscimenti sono stati sedici e hanno riguardato i corsi “Piccoli Attori in scena”, “Giovani attori in scena” e lo spettacolo “Amleto, Principe di Danimarca”.

A consegnare i premi sono stati gli ex allievi del Barone Rampante: Anita Gallo (Accademia delle Belle Arti di Firenze), Iacopo Ferro, Gaia Capelli, entrati gli scorsi anni nelle scuole di recitazione del Teatro Stabile di Torino, del Teatro Stabile del Veneto, Gaia De Giorgi e Davide Gavini, ammessi quest’anno rispettivamente alla Scuola di Recitazione del Teatro Nazionale di Genova e alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.

Il Direttivo ha voluto che fossero proprio loro, che hanno deciso di fare del teatro una professione, a consegnare i Baronetti e le Menzioni Speciali agli attuali allievi. Un passaggio del testimone tra le nuove generazioni insomma, che possa essere di buon auspicio per il loro futuro o semplicemente un segno di continuità nel nome dell’amore del teatro.

I PREMI

Baronetto 2023

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Gaia De Giorgi rilasciato a Vittorio Sasso per aver dato vita con sensibilità, arguzia e naturalezza, ad uno straordinario Pinocchio.

Baronetto 2023

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Gaia De Giorgi rilasciato a Pietro Michelini per la sua duttilità nell’interpretare personaggi diversi, generosità e senso di responsabilità nei riguardi del gruppo dei compagni.

Baronetto 2023

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Gaia De Giorgi rilasciato a Bianca Cammareri per la sua spontanea e graffiante ironia che ha saputo dare vita ad un’ indimenticabile Grillo Parlante.

Menzione Speciale 2023

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Gaia De Giorgi rilasciata a Aurora Mileto per l’ energia, la verve comica, la naturalezza e l’innata grazia.

Menzione Speciale 2023

“Piccoli attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Marcella Rembado e Gaia De Giorgi rilasciata a Perla Michelini per aver colto le sfumature più singolari del personaggio della Lumaca con naturale umorismo e delicata poesia.

Baronetto 2023

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Francesca Santamaria Amato

rilasciato a Eleonora Oberto, una giovane attrice che va sempre fino in fondo al gioco serio del teatro, con entusiasmo gentile e costanza nella partecipazione. Ha una versatilità recitativa e umana, che la rende capace di adattarsi ad ogni situazione.

Baronetto 2023

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Francesca Santamaria Amato

rilasciato a Sofia Calli che ha dimostrato maturità e grande capacità di esprimersi con coraggio e generosità. Punto forte del gruppo, affidabile e in ascolto, riesce a cimentarsi egregiamente con varietá di personaggi.

Menzione Speciale 2023

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Francesca Santamaria Amato

rilasciata a Gioia Crippa per la delicatezza, la precisione e l’equilibrio della sua partecipazione, sia nel lavoro che con il gruppo.

Menzione Speciale 2023

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Francesca Santamaria Amato

rilasciata a Nina Maria Canfora, occhi che parlano, cuore grande e corpo capace di muoversi nello spazio, con consapevolezza. Ha grandi doti da sviluppare.

Menzione Speciale 2023

“Giovani attori in scena”

Laboratorio teatrale

a cura di Francesca Santamaria Amato

rilasciata a Alex Gentile perché si distingue umanamente, ha un’anima rara; apprende con interesse e curiosità, ed ha grande fiducia nel teatro (e il teatro ne ha in lui).

Menzione Speciale 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciata a Irene Vignola Menzione Speciale

Irene Vignola perché confrontandosi con un grande ruolo shakespeariano Irene ha lavorato mettendo in gioco una presenza scenica istintiva e generosa, restituendo un’interpretazione di Ofelia piena di grazia ed emozione.

Menzione Speciale 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciata a Elia Farinazzo perche’ lavoriamo in teatro con Elia da dieci anni circa, ed ogni volta, il suo lavoro è colmo di dedizione ed amore per il teatro. La sua interpretazione di Orazio è unica e sincera. Elia cresce sempre di più nello studio della recitazione e siamo felici di averlo accompagnato ancora una volta in questo viaggio.

Baronetto 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciato a Edoardo Canale perche’ al suo assoluto debutto in teatro Edo nel giro di un mese ha recitato Shakespeare lavorando sugli aspetti tecnici con grande impegno. Hai portato sempre, fin dal primo giorno, grande entusiasmo nel lavoro e uno spirito generoso anche nella condivisione con la compagnia.

Baronetto 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciato a Francesco Arecco, al nostro Francisco, il più giovane della compagnia che riceve questo baronetto per la sua passione, il suo impegno e il suo grandissimo amore per il teatro. ndissimo amore per il teatro. In dimenticabile il tuo Re argentino nella pantomima!

Baronetto 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciato a Eleonora Oberto perché, Eleonora, sei cresciuta incredibilmente durante le prove, sviluppando un’energia di lavoro e una presenza scenica incisiva e divertente. Hai trasformato le indicazioni mettendole in pratica in modo personale e creativo.

Baronetto 2023

“Amleto, Principe di Danimarca”

Spettacolo teatrale e progetto formativo

a cura di Carlo Orlando e Eva Cambiale

rilasciato a Angelica Girello perche’, cara Angelica, ti sei confrontata con un lavoro per te molto complesso e che ti ha richiesto un grande sforzo tecnico. Beh, sappi che lo hai fatto egregiamente! Hai fatto uno straordinario lavoro sulla tua voce, stai vicina a questo strumento prezioso perché hai tutte le capacità per migliorarlo sempre di più.