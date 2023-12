Confeugo 2023, Toti: “Fiamma dritta celebra intraprendenza e coraggio dei liguri”

Liguria. Sì è rinnovata anche quest’anno la tradizione del ‘Confeugo’ in Regione con un segno di buon auspicio: la fiamma del cippo di alloro è salita alta nel cielo di piazza De Ferrari.

“Questa cerimonia è un momento importante, nel passato per l’antica Repubblica Marinara e oggi per il nostro capoluogo e per tutta la Liguria. È lo spazio del ‘mugugno’, tradizione tipicamente genovese, ma è anche uno spazio per l’ottimismo, un modo per ricordare l’intraprendenza e il coraggio di questa città e dei liguri”.

Queste le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti intervenuto oggi pomeriggio alla tradizionale cerimonia del ‘Confeugo’.

“Il Confeugo – prosegue Toti – è la festa di una Repubblica che ha saputo sfidare il mare e conquistare benessere per i propri cittadini dettando al mondo regole e tendenze per un lungo periodo di tempo”.

“Fiamma dritta significa che le cose vanno bene e lo si vede non solo dal cippo di alloro, ma dal fatto che questa regione stia crescendo più del resto del Paese e stanno scommettendo sul proprio futuro, sperando che il 2024 sia anche migliore” ha concluso il governatore.