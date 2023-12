Concerto di Natale in Cattedrale: Lions Club Albenga Host raccoglie fondi per Adso

Albenga. Forti emozioni per i partecipanti al concerto organizzato ed offerto dal Lions Club Albenga Host nella magica atmosfera natalizia del Centro Storico e della Cattedrale San Michele in particolare. Il dott. Giancarlo Mancuso, presidente del sodalizio per l’anno sociale 2023-24, ha aperto la serata illustrando le finalità ed impegno sociale del Lions Club, capaci di esser coniugati da un evento come questo, offrendo al contempo un servizio alla cittadinanza e raccogliendo fondi per l’ ADSO, Associazione Down Savona Onlus, la cui attività è stata esposta dalla vice presidente di Albenga Ornella Vaccaro.

Dopo il saluto del sindaco di Albenga e della professoressa Marina Ardissone, in rappresentanza del Liceo Giordano Bruno, è iniziato il concerto: gli studenti del Liceo Musicale si sono esibiti con musiche tendenzialmente natalizie ma anche “laiche”, apprezzati dagli appassionati musicofili presenti in Cattedrale, nonché ai numerosi parenti degli studenti, orgogliosi delle performances dei giovani artisti. Molto applauditi in particolare i brani che hanno coinvolto tutti gli studenti in coro, disposti sulle file della scalinata all’altare mentre l’orchestra con gli importanti strumenti occupava lo spazio antistante. Standing ovation finale e generosi bis concessi al pubblico che con fragorosi applausi ha sottolineato la riuscita della serata.

Auguri finali e parola a don Ivo, padrone di casa della serata avendo consentito il concerto venisse ospitato in cattedrale, che ha sottolineato il valore della solidarietà e della musica come messaggio universale di pace.