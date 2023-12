Coldiretti, anche la Liguria all’Assemblea nazionale per eleggere il nuovo presidente

Liguria. Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre, a Roma, al Centro Congresso Rospigliosi, si svolgerà l’Assemblea nazionale della Coldiretti: un momento di aggregazione, discussione e condivisione con le rappresentanze degli agricoltori da tutte le province e regioni d’Italia, Liguria compresa. A rappresentare il territorio la delegazione regionale: Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria, Marcello Grenna, Presidente Coldiretti Savona, Marco Lucchi, Presidente Coldiretti La Spezia, Luca Dalpian, Presidente Coldiretti Genova, i direttori provinciali e il delegato confederale. Ma non solo: sotto lo stesso tetto si incontrano anche i movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati. Obiettivo dell’assemblea: l’elezione del nuovo Presidente della Coldiretti e la Giunta esecutiva per i prossimi 5 anni, in rappresentanza di 1,5 milioni di iscritti della maggiore Organizzazione di settore a livello europeo.

I punti all’ordine del giorno sono numerosi e di fondamentale importanza. Vengono affrontati a partire dal principio dell’appuntamento: “Nutriamo il futuro”. Al centro del tavolo ci saranno l’innovazione in agricoltura tra conflitti e crisi climatiche, ma anche il tema del credito, le misure a favore dei più fragili, i contenuti della manovra all’esame del Parlamento e le scadenze del Pnrr.

“Alla vigilia delle feste il focus non può che essere sulle famiglie e sulle loro scelte d’acquisto”, commentano Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale. “Sono le decisioni che prendiamo in quanto cittadini e consumatori che indirizzano il mercato di centinaia di migliaia di aziende italiane. Per questo il rapporto Coldiretti/Ixe’ ‘Il Natale sulle tavole degli italiani’ ha un valore immenso. Ci fornisce una cartina tornasole dell’andamento dell’intero paese.”

Aggiungono, però, che la scelta del consumatore in base alle proprie possibilità e consapevolezze non è l’unico fattore che incide sul futuro delle imprese territoriali. “Anche la difesa del lavoro, del territorio e del patrimonio di biodiversità hanno un loro peso specifico, oggi più ingente che mai. Parleremo e affronteremo tutto ciò, cercando di ragionare nell’insieme e di non tralasciare nessun aspetto.” Durante l’assemblea elettiva saranno illustrati la spesa prevista, le tavolate, i consumi dei prodotti simbolo, le sfide storiche tra le diverse specialità ma anche i nuovi trend 2023, con la sfilata dei dolci tipici locali durante la quale saranno svelati i segreti delle ricette conservate da generazioni nelle campagne.

Assieme al presidente Ettore Prandini e al segretario generale Vincenzo Gesmundo saranno presenti Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, Carlo Messina, Consigliere Delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo, Flavio Cattaneo, Ad Enel, Matteo Zoppas, Presidente Agenzia Ice, Pier Lorenzo Dell’Orco, Ad Italgas Reti, Vinicio Mosè Vigilante, Ad Gse, Paolo Ciocca, Presidente Open Fiber, Antonio Gasbarrini, Professore di Medicina Interna e Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Federico Vecchioni, Bf International, Luigi Scordamaglia, Ad Filiera Italia, Giuseppe Ricci, Direttore Generale Energy Evolution Eni, Felice Adinolfi, Direttore Centro Studi Divulga, Gianluca Lelli, Ad Cai.