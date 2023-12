Clamoroso al “Levratto”. La Priamar “b” cala il poker contro la Veloce, granata a -8 dalla vetta

Il risultato più clamoroso del weekend dei dilettanti è forse quello maturato oggi allo stadio “Levratto” di Zinola. Di fronte, la formazione “b” della Priamar Liguria penultima della classe, squadra giovane oggi con qualche elemento della formazione che milita in Prima Categoria, e la Veloce, formazione che punta al salto di categoria.

In pochi avrebbero pronosticato una vittoria dei rossoblù e in pochissimi con uno scarto così netto. I ragazzi di mister Mario Cella hanno sfoderato una prestazione maiuscola vincendo per 4 a 0 contro i più quotati rivali. Mattatore uno dei “prestiti” della formazione maggiore, ovvero Tuci. L’attaccante ha siglato una tripletta condita poi dal sigillo di Nervi.

Se questa partita per la Priamar Liguria è una boccata d’ossigeno, visto che il club sta faticando in entrambi i campionati (ultimo in Prima Categoria), per la Veloce suona come un brutto campanello d’allarme. Dopo la vittoria nel big match contro il Dego di due settimane fa, la squadra di mister Ghione è incappata in due sconfitte in altrettanti incontri e la distanza dalla capolista ora è di 8 lunghezze. Un fardello pesante per chi o direttamente o tramite i playoff si è posto l’imperativo di salire subito.

La Priamar è scesa in campo con Abate, Sivori, Bovero, Perotti, Djomi, Scioletti, Tuci, Imeraj, Alvarado, Velez, Alaza. A disposizione: Passerini, Nervi, Cavagliere, Raco, Marino, Bruzzone, Dmiri e Cupi. La Veloce ha risposto con Astengo, Morin, Carpita, Calabrò, Vassalli, Siri, Franceri, Grasso, Vario, Venturi e Zoppi. A disposizione: Castrovisi, Torrini, Cavallo, De Luca, Scarfò, Testori, Morin, Diarra, Capasso.