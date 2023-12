Città di Savona, si sblocca il mercato: Papa Ndiaye è un nuovo giocatore dei biancoblù

Savona. Sia il direttore generale Fabrizio Pongilione che il presidente Enrico Santucci, nelle interviste rilasciate a margine degli ultimi match disputati, avevano lasciato trapelare il fatto che il Città di Savona fosse alla ricerca di rinforzi provenienti dal mercato.

Dopo l’approdo di Gabriele Siri per la porta, acquisto per cui ormai si attende soltanto l’ufficialità, pochi minuti fa la società ha annunciato l’innesto di nuova linfa sulle fasce. I biancoblù infatti hanno reso noto l’ingaggio di Papa Ndiaye Ndongo, attaccante classe 2002 proveniente in prestito dal Quiliano&Valleggia.

Di seguito ecco il comunicato diramato dal club: “Diamo il benvenuto a Papa Ndiaye Ndongo, attaccante leva 2002 proveniente in prestito dal Quiliano&Valleggia che ringraziamo per la collaborazione con la nostra società in primis nelle persone del Presidente e del DS Antonio Marotta. Papa prima di accasarsi nel Quiliano&Valleggia in Promozione ha indossato la maglia della Vadese in Prima Categoria. Benvenuto al Città di Savona”.

Attenzione anche al centrocampo biancoblù, reparto che potrebbe essere rinforzato con l’acquisto di Mykola Cherkez (giovane classe 2004) dal New Bragno.