Città di Savona, l’analisi della dirigenza: “Siamo contenti, ci abbiamo creduto fino all’ultimo. Mercato? Sicuramente qualcosa ci sarà”

Savona. Un pareggio che permette al Città di Savona di mantenere il primato solitario con un pizzico rammarico per le chance non sfruttate nel finale. È questa in estrema sintesi l’analisi del presidente Enrico Santucci, del direttore generale Fabrizio Pongilione e di Massimo Piperissa, intervistati al termine del derby terminato 0-0 contro l’Albissole.

“Il pari nel primo tempo sarebbe stato risultato più che buono – ha esordito il numero uno dei biancoblù -, ma nel secondo tempo no. Forse alla fine è il risultato più giusto perchè abbiamo giocato un tempo per uno, se però fosse entrata la rovesciata di Palumbo… Comunque siamo contenti così. Oggi era presente un grandissimo pubblico, è stato un grande spot per la categoria. Questo è il calcio, grande divertimento, tensione e grandi emozioni”.

Piperissa ha poi aggiunto: Chi è entrato come la scorsa partita contro l’Olimpic ha fatto molto bene. Sia Doci che ha avuto due occasionissime e Palumbo che ha rotto un po’ gli equilibri. Nel secondo tempo è uscita la voglia dei nostri ragazzi. Ci abbiamo creduto fino all’ultimo secondo, peccato questa volta non essere riusciti a strappare un risultato clamoroso”.

Infine Pongilione ha parlato dei possibili colpi in entrata del Città di Savona in questa sessione invernale di mercato: “Sicuramente la società ambisce ad arrivare alla pausa natalizia mantenendo la prima posizione. Per quanto riguarda il mercato stiamo valutando svariati profili. Non possiamo sbagliare, lavoriamo sempre a contatto con mister Frumento e l’analisi tecnica la faremo poi in settimana. Le liste sono aperte, sicuramente qualcosa ci sarà”.