Città di Savona, il presidente Santucci tra campo e mercato: “Classifica cortissima, in arrivo le prime novità”

Savona. Domenica pomeriggio presso l’impianto sportivo “Augusto Briano” Letimbro e Città di Savona si sono affrontate in un derby senza esclusione di colpi terminato in parità. Il 2-2 finale ha permesso ai biancoblù di mantenere il primato solitario in classifica, ma non senza qualche rammarico visto l’assottigliarsi del vantaggio nei confronti delle dirette inseguitrici.

“È stata una partita difficile – ha osservato il presidente Enrico Santucci nel post partita -, Abbiamo regalato completamente un tempo, su questo non c’è dubbio. Poi nella seconda frazione c’è stata la reazione dei ragazzi e questo fondamentalmente è un punto che ci teniamo. Ora siamo già con la testa alla prossima partita in modo tale da poter chiudere nel miglior modo possibile il girone d’andata. Il titolo di campioni d’inverno si scioglie come la neve al sole, ma fa morale e fa classifica. Abbiamo visto i risultati delle altre, la classifica è davvero cortissima. Ora come ora una partita persa o un passo falso significa ritrovarsi tre/quattro posizioni sotto. Tutti vogliono vincere, c’è da aspettarsi sempre delle gare con il coltello tra i denti”.

Settimana scorsa il direttore generale Pongilione aveva parlato dell’arrivo pressochè certo di qualche volto nuovo. Oltre a Gabriele Siri, domenica presente in tribuna per assistere alla gara dei futuri compagni, il Città di Savona sembrerebbe alla ricerca di rinforzi a centrocampo e in attacco. “Un paio di novità ci saranno già martedì in sede di allenamento – conferma Santucci -. Stiamo verificando la possibilità di trovare altre soluzioni, vogliamo arrivare al girone di ritorno preparati e con la squadra rinforzata nei ruoli necessari per dare a mister Frumento la possibilità di avere una panchina più lunga possibile. Ci stiamo attrezzando nella maniera che riteniamo migliore”.

Infine il presidente dei biancoblù ha concluso il proprio intervento tornando a parlare della contestatissima sconfitta a domicilio accusata per mano del Multedo: “Quella partita rimarrà nella storia di questo campionato per come è andata. Sono tre punti che possono fare la differenza come no, averli indubbiamente sarebbe stato meglio. I punti persi tuttavia nello sport non si recuperano più, è inutile stare a recriminare. Indubbiamente quella è una partita che ha significato tanta delusione e rabbia per come è maturato il risultato”.