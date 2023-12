Cimiteri di Albenga, il Pd replica a Roberto Tomatis: “L’invidia o la mancanza di un forno crematorio gli impediscono di essere obiettivo”

Albenga. Non si è fatta attendere la replica del circolo ingauno del Pd alle dichiarazioni del capogruppo di minoranza di FdI Roberto Tomatis rispetto alla situazione dei cimiteri di Albenga.

“In primo luogo vogliamo ringraziare Roberto Tomatis per le continue attenzioni e i poteri attribuitoci: oggi addirittura quello di vietare di morire. Quanta potenza questo PD – dicono i Dem in una nota – Ironie a parte il comunicato del sopracitato ci permette di ricordare a tutti gli albenganesi l’importante risultato raggiunto dall’amministrazione cittadina per quanto concerne l’approvazione di un piano cimiteriale che prevede un ampliamento in tutte le località senza andare a danneggiare i privati (cosa per nulla scontata). Probabilmente l’invidia oppure la mancanza di un forno crematorio (che ricordiamo proprio il centrodestra voleva sul nostro territorio) non consentono, come sempre purtroppo, agli esponenti della minoranza ingauna di essere obiettivi”.

“Gli importanti risultati raggiunti da questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. Nonostante le tante difficoltà contingenti da superare: una pandemia devastante, la sanità allo sbando grazie ad una giunta regionale completamente inappropriata al ruolo e un’opposizione comunale, quella sì, in perenne campagna elettorale. Ora però basta giocare con i cittadini, è il momento di maturare un pochino, anche solo in quello che è la base della politica: il rispetto”.

“Le manifestazioni, gli eventi, l’implementazione di un efficace piano legato al turismo non sono delle novità ma una costante da 9 anni (dall’amministrazione Cangiano): asserire che si tratta di campagna elettorale è ingiusto nei confronti di tutti. I risultati ottenuti (e certificati) in termini sia qualitativi che quantitativi sono chiari e ci dispiace che un imprenditore, che di questi ne giova, li liquidi con sufficienza per mero interesse politico-personale”.

“Abbassare i toni è un atto dovuto a tutta la città e se negli esponenti del centro-destra vi è molta confusione in termini di proposte e candidati a causa di lotte intestine non è sicuramente l’immagine di Albenga che deve pagare pegno… non lo merita per nulla”.