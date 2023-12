Cia Savona in lutto per la scomparsa di Vladimiro Galluzzo, storico viticoltore

Finale Ligure. Lutto alla Cia provinciale savonese e nel mondo della viticoltura savonese. È deceduto, a causa di un complicato quadro clinico, Vladimiro Galluzzo, classe 1953, storico viticoltore con vigneti a Le Manie, nell’immediato entroterra di Finale Ligure.

Lascia la moglie Paola e un’impresa viticola tra le più prestigiose e note della Liguria.

All’avanguardia nella qualità in vigna e in cantina, rigorosissimo nella sua attività con l’azienda “Terre Rosse” da lui creata, in un contesto ambientale unico, che è diventata negli anni famosa anche fuori dai confini regionali.

Ambasciatore dei vini liguri di qualità e in particolare dei vini savonesi, oltre al Pigato, che è stato tra i primi a imbottigliare e valorizzare con Pippo e Bice Parodi di Bastia d’Albenga, ha creato vini quali Il Solitario e L’Apogeo, nati dalla sua passione e professionalità, oltre che dalla sua continua ricerca qualitativa.

Socio storico dell’associazione agricola, Cia di Savona lo ricorda con il responsabile vitivinicolo Mirco Mastroianni, al quale lo legava una stima profonda: “Tutti abbiamo imparato qualcosa dal suo modo di fare viticoltura: perdiamo prematuramente un grande personaggio dell’agricoltura e dell’economia savonese” conclude il referente Cia Savona.