Certificazione FLS per la Ortopedia e Traumatologia del Santa Corona

Pietra Ligure. L’osteoporosi e le conseguenti fratture da fragilità sono un importante problema di salute pubblica, in quanto si tratta di una malattia comune che porta alla disabilità e all’aumento della mortalità, con un notevole impatto sociale ed economico. Diversi studi hanno evidenziato un drammatico gap diagnostico-terapeutico.

Un sistema multidisciplinare coordinato, noto come modello FLS (Fracture Liaison Service), è riconosciuto a livello internazionale come l’approccio più appropriato per la gestione dell’osteoporosi e la prevenzione secondaria. Il modello FLS mira ad evitare la frammentazione del percorso di cura facilitando la comunicazione e il coordinamento tra l’assistenza primaria e i medici specialisti. L’approccio prevede anche l’identificazione e l’educazione del paziente, la valutazione del rischio, l’approvazione dei trattamenti e il follow-up a lungo termine.

E’ stata pertanto realizzata e certificata all’interno delle Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia 1 – Ponente diretta dal Dr Marcello Federici, la FLS (Fracture Liaison Service) – Responsabile Dr Gianluca Stennardo.

“Grazie ad un costante lavoro di equipe da parte di tutti i Dirigenti Medici della Struttura e della figura del Geriatra che lavora quotidianamente in reparto, sono migliorati i percorsi di cura e assistenza per questo tipo di pazienti” fa sapere Asl2.