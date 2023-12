Ceriale, la polizia locale premiata per le operazioni antidroga sul territorio

Ceriale. Dopo un riconoscimento analogo per operazioni antidroga nel 2018, a Riccione in Emilia Romagna, nel corso del convegno nazionale della Polizia Locale Italiana organizzato dal Sulp, alla presenza di autorità nazionali, è stato attribuito un nuovo riconoscimento per l’attività svolta dal personale della polizia locale di Ceriale nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, il riconoscimento è relativo al sequestro di oltre un chilogrammo di droga e il conseguente arresto di un cittadino straniero effettuato nella scorsa primavera. Oltre a tale operazione, il Comando di Ceriale, è sempre stato in prima linea contro lo spaccio di sostanze stupefacenti che spesso coinvolgono minori e soggetti fragili.

Durante tutto l’anno la presenza continua sul territorio in uniforme e in abiti borghesi ha permesso il sequestro di numerosa sostanza stupefacente, il deferimento alla Autorità Giudiziaria di molti soggetti e le segnalazioni alla Prefettura nei confronti degli acquirenti di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito complessivo delle attività a tutela della sicurezza urbana, l’impegno assunto per l’operazione “Spiagge Sicure 2023” garantendo un’estate sicura sia sul litorale quanto sullo stesso territorio comunale: la polizia locale cerialese, tra l’altro, è stata una delle poche in Italia ad essere stata beneficiaria dei finanziamenti dal Ministero dell’Interno per due volte in pochi anni.

Nel corso del convegno, infine, sono stati insigniti della “Menzione d’Onore” il comandante Ivan Suardi, il commissario capo Massimo Sanguinetti, l’assistente Fabio Lucia, l’agente scelto Maurizio Striuli e gli agenti in servizio Walter Delfino e Davide Faccio. Tutti premiati proprio per i risultati conseguiti in operazioni antidroga.