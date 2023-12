Ceriale, incidente in via Romana: scontro auto-bici e un ferito in ospedale

Ceriale. Incidente stradale una manciata di minuti dopo le 10, a Ceriale. È successo in via Romana. Stando a quanto riferito, a scontrarsi, per cause da accertare, sono state una macchina e una bici.

Ovviamente ad avere la peggio è stato l’uomo in sella al mezzo a due ruote, un 30enne. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Alassio, l’automedica del 118 e la Polstrada.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.