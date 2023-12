Ceriale inaugura le atmosfere del Natale: gigantesca stella di cometa e luminarie per le vie cittadine

Ceriale aprirà domani, giovedì 7 dicembre, il periodo natalizio con l’accensione di una gigantesca stella cometa di oltre 7 metri in piazza della Vittoria, per la festa dell’Immacolata, e la partenza delle tradizionali luminarie natalizie.

Anche quest’anno, la cerimonia di inaugurazione del Natale cerialese vedrà protagonisti i bambini delle scuole cerialesi: in programma, dalle 16 e 30, lo spettacolo “Illumino”, con una animazione itinerante. Durante l’accensione per tutti i bimbi presenti la merenda sarà offerta dalla “neonata” associazione commercianti di Ceriale.

E poi il via all’illuminazione natalizia in piazza centrale, nel centro storico, sul lungomare e sulle altre vie cittadine: previsti allestimenti di massima qualità, ma anche all’insegna del risparmio energetico.

“Siamo felici di poter inaugurare le atmosfere del Natale e presentare un ricco programma di eventi e manifestazioni natalizie che animeranno Ceriale fino all’Epifania” afferma il sindaco Marinella Fasano e l’assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno.

“Ringraziamo gli uffici per lo sforzo organizzativo, sicuri che Ceriale sarà al massimo della sua accoglienza e attrattività, per i nostri turisti e ospiti ma anche per tutto il comprensorio del ponente savonese, creando le condizioni migliori per il nostro tessuto commerciale e produttivo, oltre all’appeal turistico in vista delle vacanze natalizie”.

Intanto, è stato ultimato il calendario di eventi e manifestazioni: dalle animazioni e iniziative per bambini, al Capodanno in piazza con la discoteca, alla ciumba di inizio anno con il cimento invernale, fino alla festa della Befana: “Abbiamo messo in campo davvero tanti appuntamenti per allietare cittadini e visitatori nei giorni delle festività e per salutare al meglio l’arrivo del nuovo anno” aggiungono il primo cittadino e l’assessore.

“Inoltre, abbiamo raggiunto l’obiettivo di animare per queste festività anche il nostro magnifico borgo di Peagna: questo grazie all’impegno dell’assessore Barbara De Stefano e del consigliere comunale delegato alla frazione Nadia Ligustro”.

“Infine, siamo molto soddisfatti per la partecipazione diretta delle associazioni cittadine al programma di iniziative natalizie: loro sono l’anima della nostra comunità e per la nostra amministrazione è un vanto il loro ritorno ad una collaborazione operativa e concreta nella programmazione e realizzazione di eventi e manifestazioni” concludono sindaco e assessore cerialesi.

IL PROGRAMMA:

DICEMBRE: Giovedì 7 Dalle ore 16,30 – Accensione luminarie natalizie –– Spettacolo “ILLUMINO” – Animazione itinerante con trampolieri luminosi e maschera danzante – A cura di FEM Spettacoli di Imperia – Con la presenza degli alunni delle scuole cerialesi e la presenza dell’Associazione Sciuscia e Colla – Piazza della Vittoria e Centro storico.

Sabato 9 Dalle ore 15,00 – VILLAGGIO DI NATALE – Parata di apertura, animazione fissa e itinerante – A cura di FEM Spettacoli di Imperia – Piazza della Vittoria e centro storico.

Lunedì 11 Dalle ore 16,00 – Accensione albero Natale in frazione Peagna – Animazione per bambini (in caso di maltempo l’evento si svolgerà in Casa Girardenghi).

Venerdì 22 Ore 21,00 – Concerto SHERRITA DURAN – A cura della Live Events di Savona – Chiesa Parrocchiale S.S. Giovanni Battista e Eugenio.

Sabato 23 Dalle ore – 15,00 – Animazione di Natale per bambini – A cura dell’Associazione MELISMA di Loano con il Patrocinio del Comune di Ceriale – Teatro “C. Vacca” – frazione Peagna.

Sabato 30 Dalle ore 17,00 – Spettacolo “LUCI ITINERANTI” – Parata luminosa con trampolieri e maschera danzante – A cura di FEM Spettacoli di Imperia – Piazza della Vittoria e centro storico.

Domenica 31 Dalle ore 22,00 – Capodanno in Piazza – DJ SET e vocalist – Piazza della Vittoria.

GENNAIO: Mercoledì 3 Dalle ore 09,00 – Cimento invernale di nuoto “Città di Ceriale” – Organizzato dai Bagni Ceriale con il patrocinio del Comune.

Da Giovedì 4 a Sabato 6 “24° Torneo della Befana” – A cura dell’A.S.D. Alassio Laigueglia P.G.S. Volley – Palestra comunale di Via Magnone.

Venerdì 5 Dalle ore 14,00 – La befana vien ….giocando – A cura della Proloco di Ceriale e dell’UNITRE – Frazione Peagna – centro storico – (in caso di maltempo l’evento si svolgerà in Casa Girardenghi).

Sabato 6 Dalle ore 15,00 – Festeggiamo la Befana – A cura dell’Associazione Sciuscia e Colla – Piazza della Vittoria e centro storico.

E dopo le feste tornano i consueti pomeriggi di intrattenimento musicale con l’orchestra, a cura della “Live Events” di Savona, in programma presso la tensostruttura comunale di via Tagliasacchi ogni domenica e martedì, a partire dal 14 gennaio fino al prossimo 26 marzo.