Ceriale, Capodanno in piazza all’insegna di musica e divertimento

Ceriale. L’anno si concluderà in grande stile a Ceriale, grazie allo speciale evento organizzato da Strobe Srl. La notte del 31 dicembre sarà un tripudio di musica e divertimento in piazza della Vittoria.

La serata sarà guidata dalle vibranti selezioni musicali di dj Gajo, che farà ballare la piazza trascinando il pubblico presente. A rendere l’atmosfera ancora più speciale saranno i vocalist Giacomo Aicardi e Ricky Gallo, insieme al talentuoso Gabriele Amenduni, che regaleranno un’esperienza unica in un percorso musicale dagli anni 70 fino ad oggi!

Piazza della Vittoria diventerà il cuore pulsante della celebrazione del 31 dicembre, trasformandosi in un palcoscenico affascinante dove le sonorità musicali avvolgeranno gli animi dei partecipanti.

L’evento è pensato per creare un’atmosfera coinvolgente, offrendo a residenti e visitatori l’opportunità di accogliere il nuovo anno con una festa davvero da non perdere.

Per arricchire ulteriormente la serata, saranno allestiti stand di dolci natalizi e bevande a tema: cioccolata calda e vin brûlé, oltre al panettone offerto dall’amministrazione di Ceriale.

La notte di San Silvestro è aperta a tutti, con ingresso gratuito, per permettere di condividere insieme la gioia della fine dell’anno.

Paolo Savina, amministratore di Strobe Srl, ha dichiarato entusiasta: “Siamo emozionati all’idea di portare un Capodanno di alta qualità a Ceriale. Vogliamo ringraziare tutti i nostri collaboratori, ma soprattutto l’amministrazione comunale che rende tutto questo possibile”.

“Lasciate che la notte del 31 dicembre a Ceriale sia un’esperienza memorabile e appassionante per tutti!” conclude.

Soddisfazione per la programmazione di Capodanno è stata espressa dal sindaco Marinella Fasano e dall’assessore comunale alle manifestazioni Gianbenedetto Calcagno: “Siamo felici, grazie alla preziosa collaborazione con la Strobe Srl, di poter offrire una grande serata ricca di musica e divertimento per i nostri cittadini e per i turisti che saranno presenti per queste festività nella nostra Ceriale”.

“Festeggeremo al meglio la notte di San Silvestro e l’arrivo del 2024, regalando emozioni e massimo coinvolgimento, certi che sia di buon auspicio per il nuovo anno in arrivo” concludono i due amministratori cerialesi.