Cento chilometri per la ricerca, da Alassiowood 9mila euro alla Breast Unit del San Martino di Genova

Alassio. È stato verificata la regolarità della donazione di Alassiowood Cento kilometri per la ricerca da parte della Breast Unit dell’ospedale San Martino di Genova.

Gigi Ciccione riferisce ai nostri microfoni: “Si conclude felicemente con l’accettazione della donazione effettuata con lo scopo di favorire la ricerca sul cancro al seno da parte della direzione ospedaliera. Superare i 9000 euro è stato un traguardo difficile da conseguire, ma il risultato più bello è stato quello di unire tante persone di diversa estrazione in un unico scopo: la lotta contro il cancro”.

“Ringrazio ancora tutte le persone che hanno partecipato alla raccolta, Francesca Parodi e Chiara Picollo, ma anche chi ha fornito un supporto attivo con Francesca Lamanna titolare dell’hotel La Milanesina. Ringrazio lo staff di Alassiowood che ogni giorno mi supporta nelle battaglie che ormai non sono certamente più circoscritte alla sola città di Alassio.”

“Stiamo valutando per il futuro altre importanti iniziative a tutela dell’interesse comune e della legalità. Per questo Natale abbiamo prodotto un video che racconta le sofferenze di tante persone, specialmente donne e bambini, vittime della violenza e della guerra. Ecco i nostri auguri sono rivolti a tutti coloro, che come noi, ogni giorno rendono testimonianza di un impegno civile costante. Gli esempi sono tanti anche nel nostro comprensorio basti pensare alla determinazione con cui Gino Rapa e i Fieui di Caruggi lottano per la sanità pubblica”.