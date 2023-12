Cengio, dimissioni del consigliere Davide Costa: prende il suo posto Cinzia Stenca

Cengio. Ridistribuzione delle deleghe in Consiglio comunale a Cengio dopo che il consigliere leghista Davide Costa ha rassegnato le dimissioni per motivi di lavoro e personali.

A prendere il suo posto sarà Cinzia Stenca e non Simone Odella, il primo dei non eletti, che ha rifiutato l’incarico per i troppi impegni lavorativi. La surroga verrà ufficializzata durante il consiglio che si terrà mercoledì sera (20 dicembre).

Costa aveva le deleghe allo Sport, alla Polizia locale e alla Promozione alle imprese locali, nessuna di esse però verrà assegnata alla sua sostituta: verranno infatti ripartite tra assessori e primo cittadino. In particolare il sindaco Francesco Dotta terrà per sé la Promozione alle imprese locali, mentre la delega allo Sport sarà affidata ad Andrea Cavalleri e quella alla Polizia locale a Lorenza Rinaldi. Quest’ultima cederà i Servizi sociali alla new entry Cinzia Stenca, molto attiva in ambito sociale. Nessuna variazione invece per quanto riguarda le altre deleghe.