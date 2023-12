Celle, fognatura danneggiata dalle onde a San Bastian: ecco l’ordinanza di ripristino urgente del sindaco Mordeglia

Celle Ligure. La mareggiata della notte tra lo scorso venerdì e sabato ha nuovamente danneggiato la rete fognaria nel tratto di spiaggia a San Bastian a Celle Ligure, come aveva fatto per l’evento di inizio novembre scorso.

“La mareggiata ha danneggiato la condotta fognaria principale (appena risistemata dopo la mareggiata di novembre) che è stata tranciata e portata via dal mare in burrasca – spiega il sindaco Caterina Mordeglia che aggiunge – Alle 5 e 22 di sabato, nell’immediatezza dell’accaduto, ho avvertito il reperibile del Consorzio per la Depurazione delle acque di Scarico del Savonese che è arrivato sul posto non riuscendo a intervenire per le condizioni del mare”.

Sabato, come anticipato nel nostro articolo in quella data, il primo cittadino ha emanato “un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente per la tutela della salute ed incolumità pubblica di ripristino urgente della condotta fognaria principale”.

I dettagli: “Nel provvedimento sindacale è ordinato al Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico del Savonese di attivare immediatamente lo scarico a mare della rete fognaria comunale bypassando la condotta danneggiata e attivando idonea elettropompa in emergenza, il ripristino entro 24 ore del tratto danneggiato della condotta fognaria principale ed il regolare funzionamento della stessa, di provvedere, entro il termine di 30 giorni dalla data della presente ordinanza, in via definitiva, alla salvaguardia della condotta fognaria con tutte le azioni ed opere necessarie ad assicurare la protezione dagli eventi meteomarini avversi, mediante la redazione di un adeguato progetto che garantisca la protezione e la stabilità nel tempo dell’impianto” ha concluso il sindaco.