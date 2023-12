Casa della Salute a Cairo: dall’11 dicembre al via il nuovo servizio navetta gratuito

Cairo Montenotte. Come già anticipato da IVG, a partire dalla giornata di lunedì 11 dicembre sarà possibile usufruire di un servizio navetta, gratuito e offerto dall’azienda, per raggiungere il centro Casa della Salute di Cairo Montenotte.

Dedicato ai pazienti dei Medici di base e della struttura CDS di via Brigate Partigiane 32, il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18 con punto di raccolta in Corso Italia 37.

Per usufruire del servizio nel percorso da Corso Italia 37 a via Brigate Partigiane 32 non sarà richiesto alcun titolo di accesso, ma basterà presentarsi agli orari segnalati e rispettare l’ordine di arrivo, fino ad esaurimento posti, per accedere al mezzo.

Per la navetta di ritorno dal centro CDS sarà, invece, necessario ritirare un ticket dalla struttura e presentarlo al conducente.