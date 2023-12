Carlo Porta pezzo grosso del calciomercato: su di lui anche il Finale di Biolzi

Finale Ligure. Che il Finale avesse intenzione di andare sul mercato si era ben capito e ribadito nel giro delle precedenti settimane. E con le dimissioni di mister Ivan Monti, un avvenimento che è comunque dispiaciuto al sodalizio, è ancora più alta la volontà di provare a dare una svolta alla situazione negativa in termini di risultati e classifica.

Ora in panchina c’è Andrea Biolzi e in questi giorni sta prendendo conoscenza del gruppo squadra. E a proposito di chi conosce bene l’ambiente, è voce fresca l’interessamento nei confronti di Carlo Porta, che sarebbe in procinto di separarsi dall’Arenzano. Per l’estremo difensore classe 1990 sarebbe un ritorno a casa viste le dodici stagioni in casacca giallorossoblù.

Sono attese novità a stretto giro di posta, ma la società di via Brunenghi appare molto interessata a concretizzare il ritorno di uno dei giocatori più forti che hanno calcato il Felice Borel negli ultimi anni.