Carenza parcheggi in Darsena, trenino turistico gratuito da piazza del Popolo: l’iniziativa degli esercenti

Savona. Trenino turistico gratuito da Piazza del Popolo alla Darsena tutti i sabati dal 16 dicembre al 6 gennaio dalle 18.30 alle 24. E’ l’iniziativa degli esercenti della Darsena di Savona per rispondere alla carenza di parcheggi della zona.

Si partirà con queste quattro serate in via sperimentale, poi i commercianti valuteranno se riproporre il servizio in altre occasioni. “Se non cambierà la situazione parcheggi saremmo obbligati a dare un servizio così o similare anche in futuro perchè ormai è diventato un incubo parcheggiare. In pochi anni sono stati tolti centinaia di posti auto“, ha spiegato Andrea Colombo, titolare del ristorante Zio Pesce.

Sarà utilizzato il trenino di Costa Crociere che offre già servizio turistico e ha i permessi per farlo. Sono 22 (su 35) gli esercizi che hanno aderito: “Lo paghiamo noi commercianti. L’obiettivo è anche valorizzare questo quartiere, ci sentiamo un po’ trascurati da parte dell’amministrazione. In questa occasione ci ha aiuto dal punto di vista organizzativo e speriamo sia un primo passo verso inizio di una buona collaborazione con l’amministrazione“.

“Il trenino farà un percorso in centro città e verranno mostrati il Priamar, il Brandale, via Paleocapa con le luminarie”. E conclude rispondendo a chi fa polemiche sui social: “Sono solo 10 minuti di strada a piedi, ma bisogna mettersi nei panni del turista che arriva a Savona, deve trovare una città accogliente, altrimenti viene una volta e non torna più. L’iniziativa è rivolta a mamme con bambini, persone anziane e disabili”.