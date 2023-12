Carcare, il cantiere della A6 blocca per tre giorni la viabilità tra via Barrili e via Nizzareto

Carcare. Interruzione della viabilità tra via Barrili e via Nizzareto, a Carcare, per gli interventi al viadotto della A6. Da domenica alle 6 fino a martedì 19 alle 19, chi transita lungo la Sp 15 in arrivo da Pallare e Bormida, per raggiungere il centro carcarese dovrà obbligatoriamente passare sulla variante del Mulino.

I lavori interesseranno proprio il punto nei pressi del bivio per Plodio, già ora regolato da un semaforo. Già pronta la gru che verrà posizionata per procedere con il cantiere, aperto alcuni mesi fa (per concludersi nel 2026) che prevede la demolizione e ricostruzione del viadotto del Mulino della A6 Torino-Savona.

L’intero restyling vedrà l’abbattimento dell’attuale infrastruttura e la sua ricostruzione non più in cemento armato bensì in acciaio, per adeguarla ai più recenti criteri antisismici.

Ma non manca qualche polemica, soprattutto per il periodo a ridosso delle festività. “Seppur siano solo tre giorni – spiega il gruppo di minoranza, Carcare in comune – la giunta poteva concordare con i tecnici date che avrebbero danneggiato meno i commercianti della zona. La ditta che porta avanti il cantiere ha chiesto un’autorizzazione, gli uffici comunali e gli amministratori potevano consultare prima residenti e attività commerciali e posticipare così l’intervento, visto che la disponibilità da parte degli addetti ai lavori non sarebbe mancata”.