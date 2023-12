Carcare, il 16 dicembre mercatini di Natale per le vie del paese

Carcare: Sabato 16 dicembre dalle ore 10 alle 19 i mercatini di Natale per le vie di Carcare. In particolare, via Castellani, Piazza Sapeto, Piazza Germano, Via Garibaldi e nei giardini di Piazza Genta.

“Quest’anno – fanno sapere dall’amministrazione carcarese – troverete tantissimi banchetti. Sarà aperta anche la casetta di Babbo Natale per ricevere le letterine dei bambini e consegnare dei piccoli doni. Vb eventi ci allieterà con le loro bellissime animazione per i bambini, la proloco e l’oratorio Teatro Santa Rosa Carcare vi aspettano con la degustazione della panissa, crêpes e vin brûlé”.

“Inoltre una importante iniziativa a cura dell’ANPI in collaborazione con il Comune di Carcare per la prima edizione di ‘Un regalo in comune”‘- Sabato 16 dicembre, dalle ore 10 alle ore 16, piazza Caravadossi. Scegli un libro, scrivi una dedica, confezionalo. Lo lascerai in una cesta (per adulti o bambini) e dalla stessa cesta ne prenderai uno”.