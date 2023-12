Carcare, cerimonia di consegna dei diplomi di maturità al liceo Calasanzio: diverse le borse di studio assegnate

Carcare. Venerdì primo dicembre, presso il Palazzetto dello sport, si è svolta la cerimonia di rendicontazione e consegna dei diplomi di maturità del liceo Calasanzio di Carcare.

Molte le autorità e le rappresentanze delle istituzioni e degli enti del territorio presenti, dalle forze dell’ordine di Carcare e Cairo Montenotte, al presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, al direttore del Banco Azzoaglio, alle amministrazioni comunali di Carcare, Millesimo, Altare, Bormida, Cosseria e alle associazioni 1621, Ex alunni maturità 1982, Associazione Culturale “Calasanzio”, ANIED, ANPI, l’Ordine dei medici di Savona e della Val Bormida e l’associazione sportiva Pallavolo Carcare.

L’evento è stato presentato e gestito dalla dirigente Maria Morabito, coadiuvata da Daniela Olivieri. Protagonisti indiscussi sono stati gli studenti; la serata ha infatti riunito sia gli studenti meritevoli dell’anno scolastico in corso, che gli ex allievi appena congedati dopo la maturità intervenuti per ritirare il diploma, consegnato ai ragazzi del liceo Linguistico dal sindaco Mirri, dal presidente della Provincia Olivieri per gli studenti del liceo Classico e dalla dirigente Paola Salmoiraghi per gli allievi delle quinte Scientifico di cui presiedeva la commissione d’esame.

Diverse le borse di studio assegnate agli studenti meritevoli da parte delle associazioni: Bolla Samuele e Lasagna Clementina, premiati dall’associazione Classe 5A maturità scientifica 1982; Angela Calcagno 5CL a.s 23/24, Chiarlone Giulia 5D a.s 23/24, Pennino Martina 5B a.s 23/24 e Suffia Michela 5CL a.s 22/23 premiate dall’Associazione 1621 Unione degli Studenti Calasanziani.

La serata, che ha avuto una vasta adesione di pubblico e ha visto la partecipazione di quasi tutti i maturati, è stata allietata dall’esecuzione di brani musicali a cura del Gruppo musicale del Liceo e dalle coreografie eseguite dalle studentesse danzatrici del Liceo, sotto la guida di Gabriella Bracco di ASD Atmosfera Danza.

“L’iniziativa, – hanno spiegato dalla scuola, – ha sottolineato la ricchezza dell’offerta formativa dell’Istituto attraverso la Rendicontazione Sociale ufficiale delle tante attività, corsi e progetti curricolari ed extracurricolari svolti durante l’anno scolastico 2022/2023 e presentati dalla viva voce degli studenti coinvolti. Tra le numerose iniziative citiamo il progetto scientifico EEE, Casio, Green game, il progetto Fotografia, la promozione e l’adesione a varie Reti, Patente di smartphone, Erasmus+, gli Stage in Irlanda e in Spagna, i corsi di certificazione linguistica per Inglese, Spagnolo e Francese, il corso extracurricolare di Lingua e cultura Araba e di Greco moderno, la Giornata mondiale della Lingua Greca, le collaborazioni e le conferenze con i docenti dell’Università di Genova, la settimana della cultura classica, il progetto Archè – Il Territorio si fa scuola ‘Radici e tradizioni nazionali’, il Laboratorio teatrale, il Circolo dei lettori, il corso ICDL per il conseguimento della patente europea del Computer”.

“Al già folto elenco da quest’anno si aggiunge l’ambizioso progetto OrienTutoring, pianificato e proposto dal Liceo all’Istituto comprensivo di Carcare in un’ottica trasversale e verticale e parallela anche all’interno del Liceo stesso; esso consisterà nell’attuazione di interventi di supporto e rinforzo/potenziamento didattico tra pari, per cui studenti di grado scolare superiore andranno in aiuto dei più piccoli nelle discipline d’indirizzo, svolte e condivise anche con studenti dello stesso grado ma di indirizzi o classi differenti”.

“Il liceo si conferma, ancora una volta, operosa fucina del sapere e del saper fare, attraverso l’acquisizione di competenze che fondano radici solide nella conoscenza e nel rispetto della tradizione culturale classica e umanistica, ma affrontano altresì sfide e percorsi innovativi e legati alle Stem, con l’adozione di strategie moderne e consapevoli della realtà e delle sue prospettive”.

La dirigente Morabito ha concluso la serata ringraziando “tutti gli allievi ed ex allievi presenti insieme alla loro famiglie, al personale scolastico, alle Autorità, alle associazioni e ai rappresentanti dei vari enti territoriali”, ribadendo “l’importanza dell’alleanza tra scuola e territorio, dalla cui sinergia emerge una solida realtà di scambio e di collaborazione capace di lasciare un’impronta concreta nella crescita e nella formazione integrale dei nostri ragazzi”.