Cane trafitto da un dardo di balestra a Rialto, l’LNDC Animal Protection: “La collaborazione tra cittadini e agenti salva”

Rialto. “Per fortuna Riccetto è sopravvissuto e la freccia scoccata da questo delinquente non ha causato la sua morte. Ma a quest’ora Riccetto poteva non esserci più per colpa di un uomo che ha deciso di scagliare una freccia contro un povero cucciolotto inerme”. Così Piera Rosati, presidente di LNDC Animal Protection, commenta l’episodio avvenuto qualche giorno fa a Rialto, dove un cucciolo di 8 mesi è stato gravemente ferito dal dardo di una balestra.

“L’intervento immediato dei vicini, così come la discesa in campo dei carabinieri forestali in tempi brevi, ha portato non solo a mettere in salvo il cane, ma anche a individuare il presunto colpevole – ricorda Rosati – È così che dovrebbe andare: le persone non devono restare indifferenti di fronte a casi come questo, in cui un povero animale è vittima di una violenza inaudita e immotivata. Bisogna agire in fretta per richiedere l’aiuto delle Forze dell’ordine. È solo grazie a questa imprescindibile collaborazione tra cittadini e agenti di pubblica sicurezza che si può salvare una vita e individuare la persona che si è macchiata di un tale gesto efferato”.

“Speriamo solo che in sede di giudizio sia fatta realmente giustizia. Non possiamo lasciare impunito qualcuno che si aggira liberamente per le strade con una balestra, col rischio che in futuro possa scoccare un colpo contro un altro animale o contro una persona”, conclude.