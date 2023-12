Camera di Commercio Riviere di Liguria, 3mln di euro nel 2024 per imprese e territori

Savona. E’ di oltre 3 milioni di euro il plafond di risorse che saranno messe a disposizione nel prossimo anno dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria per sostenere la promozione dell’economia locale e lo sviluppo delle imprese. E’ il dato saliente che emerge dal Preventivo finanziario 2024 approvato ieri pomeriggio dal Consiglio camerale.

I principali ambiti di intervento approvati dal Consiglio per il 2024 sono: Turismo e cultura (stanziati € 806.000); Supporto al sistema produttivo del territorio e sviluppo delle filiere, in particolare filiera agroalimentare ed economia del mare (€ 607.000); Digitalizzazione delle imprese (€ 546.000); Orientamento al lavoro e alle professioni (€ 325.000); Internazionalizzazione delle imprese (€ 360.000); Sviluppo d’impresa (€ 235.000); Informazione economica (€ 70.000).

“Siamo sostanzialmente in linea con quanto programmato all’inizio dell’attuale consiliatura camerale – sottolinea il presidente Enrico Lupi -. L’Ente mette in campo anche per il 2024 oltre 3 milioni di euro per svolgere al meglio l’azione di sostegno alle aziende e al sistema produttivo dei propri territori”.

“Si tratta di un importo significativo, derivante sia da risorse proprie sia da risorse reperite tramite iniziative e progetti finanziati dai programmi nazionali ed europei ai quali la Camera partecipa con assiduità”.

“Inoltre stiamo perseguendo con efficacia l’intervento di razionalizzazione degli immobili di proprietà camerale, in modo da dismettere quelli non più funzionali allo svolgimento delle funzioni istituzionali, creando di conseguenza una riserva finanziaria da impiegare per sostenere le imprese e i comparti economici” conclude il presidente dell’ente camerale.

“Per il 2024 l’Ente cercherà di essere ancora di più incisivo nel supporto al sistema delle imprese, sviluppando iniziative e progetti che possano contribuire su molteplici fronti ad accrescere la competitività delle aziende” ha aggiunto il segretario generale Marco Casarino.